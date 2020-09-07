Общество

Бесплатно и без записи провериться на меланому и рак кожи псковичи смогут 17 сентября

День открытых дверей, посвященный раннему выявлению меланомы и рака кожи, проводится 17 сентября с 9.00 до 13.00 в ГБУЗ «Псковский областной клинический онкологический диспансер». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской поликлинике.

Все желающие могут бесплатно и без записи пройти осмотр кожных покровов. При себе необходимо иметь сменную обувь, паспорт, СНИЛС, полис ОМС.

Диспансер расположен в на улице Вокзальной, 15а.

В 2007 году Россия, при поддержке Европейской организации «Euro Melanoma», стала 20-й страной, где проводится День диагностики меланомы. Данный проект имеет колоссальное социальное значение, поскольку число заболеваний меланомой кожи и смертность от данного заболевания неуклонно растут. Ежегодно меланома уносит жизни более 50 000 людей во всем мире, многие из которых погибают из-за позднего обращения к специалисту.

Меланома – это злокачественная опухоль кожи, развивающаяся из меланоцитов - пигментных клеток, которые отвечают за выработку меланина. Скопления меланоцитов, переполненных меланином, называют невусом или родинкой. Они являются доброкачественными новообразованиями. Под воздействием УФ-излучения меланоциты способны переродиться в злокачественные и привести к образованию меланомы. Злокачественные клетки быстро попадают в кровоток лимфатическую систему и дают метастазы. Если другие виды рака могут развиваться годами, то меланома способна привести к летальному исходу буквально за месяцы. При этом ранняя диагностика заболевания способствует излечению болезни в большинстве случаев.