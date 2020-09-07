Общество

Городские власти поблагодарили активную псковичку за благоустройство двора

Глава муниципалитета Елена Полонская и депутат Псковской городской Думы Константин Болотин поблагодарили жительницу дома по Рижскому проспекту, 85 Валентину Прокопенко за создание комфортной городской среды собственными руками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе органов местного самоуправления.

Своими силами женщина высадила клумбы на территории своего дома и создала там «сад камней» в форме лебедей, черепах, сов и других животных, а также нарисовала граффити на тематику 1 сентября на бетонном заборе, огораживающем мусорные баки.

«Какие-то вандалы расписали всю стену, а я решила ее украсить. Это подарок к школе для ребят», - поделилась Валентина Федоровна.

Глава города поблагодарила Валентину Прокопенко за активное участие в жизни двора и подарила цветы для ее клумбы.

Псковичка Валентина Прокопенко инициирует жильцов для участия в муниципальной программе «Формирование современной городской среды», а также наводит красоту собственными силами: покрасила скамейки и бетонный забор, огораживающий мусорный баки.