Общество

Общественная палата Псковской области возобновила личный прием граждан

Общественная палата Псковской области возобновила личный прием граждан. Как сообщает сайт палаты, прием проводится по адресу: Псков, ул. Советская, д. 20, второй этаж.

Члены Общественной палаты могут вести выездные приемы граждан, обращение может быть принято по телефону.

Члены Общественной палаты Псковской области, проживающие в муниципальных образованиях Псковской области, могут вести прием граждан в муниципальных образованиях.

Прием граждан члены Общественной палаты Псковской области проводят каждый вторник и пятницу с 16.00 до 18.00 часов.

График приема граждан размещается на официальном сайте Общественной палаты Псковской области.

Прием граждан членами Общественной палаты Псковской области проводится на основании Положения о порядке рассмотрения обращений граждан Общественной палатой Псковской области, утвержденного решением Совета общественной палаты Псковской области от 19.02.2019.