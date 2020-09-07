Общество

Спортивная площадка появится на территории школы №24

Спортивная площадка появится на территории школы №24. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе органов местного самоуправления.

Жители Завеличья во время рабочего выезда главы города Елены Полонской совместно с депутатом Константином Болотиным на округ №11 обратились с просьбой установить спортивную площадку в их районе, чтобы у подростков появилась возможность заниматься спортом.

Елена Полонская отметила, что по поводу существующей проблемы муниципалитет подал заявку на строительство пристройки к школе №24, в которой будут созданы дополнительные классы для учащихся.

Кроме того, по проекту пристройки будут выделены денежные средства на строительство спортивного стадиона и благоустройство территории.

Также глава муниципалитета сообщила, что подана заявка на строительство нового детского сада на 160-180 мест в этом микрорайоне.

«У нас до сих пор существует проблема размещения детей в дошкольные учреждения. Микрорайон Завеличья расширяется и активно развивается с каждым годом, поэтому просто необходимо обеспечить его дополнительными местами для дошкольников», - заключила Елена Полонская.