Общество

«Сад памяти» планируется высадить в Пскове у школы №24

«Сад памяти» планируется высадить на общественной территории между школой №24 и детским садом № 54. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе органов местного самоуправления

В рамках рабочего выезда глава города Елена Полонская совместно с депутатом городской Думы по округу №11 Константином Болотиным оценила реконструкцию общественной территории между школой №24 и детским садом № 54.

В рамках федеральной программы «Формирование современной городской среды» в 2019 году здесь полностью заменено асфальтовое покрытие, установлены малые архитектурные формы, нанесены велосипедные полосы, установлены парковочные места, оборудована зелёная зона.

Жители предложили установить воркаут-площадку на зеленой зоне - этот вопрос депутат взял на рассмотрение.

«Здесь мы планируем высадку деревьев в рамках проекта «Сад памяти». Изначально собирались сделать это весной, но из-за пандемии пришлось перенести акцию на неопределенный срок. Будем приглашать жителей участвовать в посадке хвойных и ивовых деревьев, возможно, высадим елку, чтобы зимой можно было ее украшать», - отметил Константин Болотин.

Кроме того, жители сообщили о трудностях передвижения по улицам Печорская, 5 и 7. Вечером все машины поворачивают во дворы в двух направлениях, а в это время школьники идут домой, в итоге создается пробка и машинам не разъехаться. Здесь необходимо направить поток машин в одном направлении и установить «лежачего полицейского».

Глава города рассказала жильцам дома, что для установки искусственных неровностей необходимо получить согласие остальных жителей дома, которому принадлежит дворовая территория, после чего направить в комиссию по безопасному движению.

Жители микрорайона выразили благодарность депутату за благоустройство зоны отдыха для горожан.