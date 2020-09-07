Общество

У Миссис Псков 2019 состоялась титульная фотосессия

У Миссис Псков 2019 - Кристины Ларченко прошла официальная фотосессия для новой рекламной компании конкурса «Миссис Псков 2020». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

«Самая красивая замужняя женщина нашего региона сменила несколько платьев и сфотографировалась как в короне победительницы, так и без нее, сделав несколько художественных снимков. Совсем скоро опубликуем больше фото в нашей группе!», - сообщили организаторы.

Фотограф Олег Голиков

Макияж и укладка Дарья Бутенко

Напомним, что заканчивается прием заявок желающих женщин стать участницами проекта в этом году. Кастинг состоится 13 сентября в бизнес-центре Отель Old Estate Hotel & SPA**** по адресу Верхне-Береговая улица, 4 . Начало кастинга в 17.00.