Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Осенние концерты в Доме офицеров
Лучший кофе в Пскове Ароматный и качественный
Шпаргалка для дам: все о раке груди
Партия полезных дел
Гонки по вертикали
Господдержка в Псковской области
В помощь бизнесу
Телефон прямого эфира 56-73-72
Лоси, дедушки и лед Как работает ГИБДД района
От ручного управления к системе
 
 
 
ещё Общество 07.09.2020 15:598 ПЛН. 20 лет вместе с вами 08.09.2020 22:511 27 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки 08.09.2020 22:380 Бесплатно и без записи провериться на меланому и рак кожи псковичи смогут 17 сентября 08.09.2020 22:130 Псковское управление Росгвардии приглашает на службу в ОМОН 08.09.2020 21:500 Переименование обновленного сквера в Пскове обсудят с ветеранами и вынесут на обсуждение в Интернете 08.09.2020 21:380 «Сад памяти» планируется высадить в Пскове у школы №24
 
 
 
Самое популярное 05.09.2020 11:170 Стали известны подробности смертельного ДТП в Островском районе. ФОТО 04.09.2020 14:105 Псковский драмтеатр покинули главный режиссер и актриса 01.09.2020 14:220 Сотрудники ДПС спасли женщину на мосту Александра Невского в Пскове 05.09.2020 04:276 Четыре человека погибли в Островском районе при столкновении автомобиля с лосем. ВИДЕО 01.09.2020 10:154 Дочь псковского губернатора отправилась в первый класс. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

27 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки

08.09.2020 22:51|ПсковКомментариев: 1

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обновил статистику по коронавирусу. Свежие данные опубликованы вечером 8 сентября в инстаграм-аккаунте главы региона.

«За сутки добавилось +27 новых случаев, всего проведено 642 исследования. Количество выздоровевших +41. В активных очагах все спокойно. Эпидемиологическая ситуация в регионе остается стабильной. Берегите себя!», - написал губернатор.

В комментариях Михаил Ведерников ответил на вопрос о вероятности возвращения дистанционного обучения: «Сделаем все, чтобы не допустить».

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы введение в школах уроков сексуального просвещения?
В опросе приняло участие 171 человек
08.09.2020, 23:020 Псковичи и великолучане проведут онлайн-встречу с белорусами по программе приграничного сотрудничества 08.09.2020, 22:511 27 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки 08.09.2020, 22:380 Бесплатно и без записи провериться на меланому и рак кожи псковичи смогут 17 сентября 08.09.2020, 22:250 Великолучанин осужден за кражу запчастей для вагонов из вагона
08.09.2020, 22:130 Псковское управление Росгвардии приглашает на службу в ОМОН 08.09.2020, 22:006 Реплика Донецкого: Жалко Ефремова 08.09.2020, 21:500 Переименование обновленного сквера в Пскове обсудят с ветеранами и вынесут на обсуждение в Интернете 08.09.2020, 21:380 «Сад памяти» планируется высадить в Пскове у школы №24
08.09.2020, 21:270 Псковская полиция посетила семинар по вопросам маркировки продукции 08.09.2020, 21:171 Интерактив: Продавцы арбузов и дынь стоят на проезжей части 08.09.2020, 20:570 У Миссис Псков 2019 состоялась титульная фотосессия 08.09.2020, 20:460 Главы двух волостей Дновского района заплатят за невыполненную обязанность
08.09.2020, 20:280 Благоустройство территории вокруг памятника на горе Соколихе планируют власти 08.09.2020, 20:100 В Псковской области нет случаев перевода отдельных классов на дистанционное обучение 08.09.2020, 20:010 В Острове ремонтируют двор на улице Пригородной и площадку у магазина 08.09.2020, 19:490 Более 1000 человек и 20 псковских компаний присоединились к акции #СпасибоМедикам
08.09.2020, 19:351 Спортивная площадка появится на территории школы №24 08.09.2020, 19:280 Более миллиона рублей перечислили псковичи в рамках акции #спасибомедикам 08.09.2020, 19:211 Общественная палата Псковской области возобновила личный прием граждан 08.09.2020, 19:146 Сесть на бутылку заставили модератора оппозиционного Telegram-канала в Чечне
08.09.2020, 19:070 Совещание районного профсоюза образования состоялось в Пскове 08.09.2020, 19:051 На перекрестке Инженерной и Индустриальной выключен светофор 08.09.2020, 18:550 Городские власти поблагодарили активную псковичку за благоустройство двора 08.09.2020, 18:476 Социальный блок станет основным в Народной программе «Единой России» на выборах в Госдуму
08.09.2020, 18:380 Будущую «яблочную столицу региона» посетила Вера Емельянова 08.09.2020, 18:030 ВТБ выдал более 1 трлн рублей розничных кредитов 08.09.2020, 17:543 Дмитрий Медведев предложил обсудить введение гарантированного дохода граждан 08.09.2020, 17:470 Псковское УФАС обещает «мягкий подход» при реорганизации МУПов и ГУПов
08.09.2020, 17:382 С 11 сентября в Пскове временно перекроют движение по улицам Поземского и Труда 08.09.2020, 17:361 Более 60 дворовых проездов заасфальтируют в этом году в Великих Луках 08.09.2020, 17:300 Митинг в честь годовщины Бородинского сражения прошел в Пскове 08.09.2020, 17:214 Уголовное дело возбуждено по факту убийства пса Пифа в Невельском районе
08.09.2020, 17:150 Более 7 тысяч спрятанных в удобрениях сигарет изъяли пограничники в Себежском районе 08.09.2020, 17:080 Шпаргалка для дам: все о раке груди и способах его профилактики. ЛОНГРИД 08.09.2020, 16:550 Районы предупредили о допрасходах в рамках реорганизации МУПов в Псковской области 08.09.2020, 16:500 Молодежный бюджет появится в Островском районе
08.09.2020, 16:435 Придуман слоган для стратегии развития Псковских теплосетей 08.09.2020, 16:340 Движение автомобилей перекроют на участке улицы Советской в Пскове 08.09.2020, 16:340 Реконструкция Родинского дома культуры вышла на финишную прямую 08.09.2020, 16:280 Новая серия проекта «Несвятые святые - наши дни» появилась в Сети. ВИДЕО
08.09.2020, 16:212 Великолучане игнорируют требование носить защитные маски в магазинах 08.09.2020, 16:180 Псковский «Карапузик» приглашает за автокреслами 08.09.2020, 16:170 Продолжается захват лесных участков для строительства под Псковом 08.09.2020, 15:550 Участок дороги в Псковском районе отремонтирован по нацпроекту
08.09.2020, 15:525 Жители Пустошки негодуют по поводу смены руководства центра образования 08.09.2020, 15:440 Плюсская школа получила 200 тысяч рублей за победу в конкурсе «Единой России» 08.09.2020, 15:320 Около 200 миллионов рублей задолжали Псковским теплосетям потребители услуг 08.09.2020, 15:241 У псковского бизнеса появилась альтернатива бухгалтеру в штате
08.09.2020, 15:220 Псковская область принимает участие в международном форуме «Безопасность на транспорте» 08.09.2020, 15:180 Минус восемнадцать 08.09.2020, 15:100 Игорь Максимов опроверг слухи о грядущих массовых сокращениях на ПТС 08.09.2020, 15:050 Погибший обнаружен на пепелище дома в Куньинском районе
08.09.2020, 15:011 «Нептун выдал мне кого-то из совета директоров»: пскович удивил своим уловом 08.09.2020, 14:470 Псковичи могут оплатить посещение детского сада на почте 08.09.2020, 14:400 «Эхономика» с Игорем Максимовым. ВИДЕО 08.09.2020, 14:390 Цитатой из «Игры престолов» сопроводила Наталия Соколова открытие библиотеки в Пскове
08.09.2020, 14:281 45 млн рублей потрачено на подготовку объектов Псковских теплосетей к зиме 08.09.2020, 14:220 Небольшие дожди ожидаются в Псковской области 9 сентября 08.09.2020, 14:140 «Мучительную сладость» испытывает Игорь Максимов от работы на ПТС 08.09.2020, 14:053 В Сети появился обновленный список духовных детей митрополита Тихона
08.09.2020, 13:560 Гдович после застолья забрал с собой чужую бензопилу 08.09.2020, 13:550 Почти 300 нарушений выявили псковские инспекторы ГИМС в этом году 08.09.2020, 13:501 Руководство ФАС России оценило работу СМИ медиахолдинга «Гражданская пресса» 08.09.2020, 13:400 Лучшие фотоснимки села выбрали в Псковской области
08.09.2020, 13:350 Уборка зерновых культур в Псковской области близится к завершению 08.09.2020, 13:280 Псковская область активно взялась за реформу ГУПов и МУПов - замруководителя ФАС 08.09.2020, 13:244 Фотофакт: Сточные воды хлынули на Золотую набережную в Пскове 08.09.2020, 13:220 Два автомобиля столкнулись в центре Пскова
08.09.2020, 13:060 Псковские инвалиды заняли вторые места на спортивном фестивале «Пара-Крым 2020» 08.09.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Игорем Максимовым 08.09.2020, 13:000 Михаила Ефремова приговорили к тюремному заключению за смертельное ДТП 08.09.2020, 12:570 Два госпредприятия будут ликвидированы в Псковской области
08.09.2020, 12:461 Власти Пскова раскритиковали качество ремонта дворовых проездов на «депутатские» деньги 08.09.2020, 12:281 Вопрос о сокращении численности депутатского корпуса внесен на рассмотрение областного Собрания 08.09.2020, 12:130 Назначен новый начальник управления спецпрограмм администрации Псковской области 08.09.2020, 12:090 Аналитики выяснили, кому предлагают самые высокие зарплаты в Псковской области
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.