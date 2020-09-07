Общество

27 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обновил статистику по коронавирусу. Свежие данные опубликованы вечером 8 сентября в инстаграм-аккаунте главы региона.

«За сутки добавилось +27 новых случаев, всего проведено 642 исследования. Количество выздоровевших +41. В активных очагах все спокойно. Эпидемиологическая ситуация в регионе остается стабильной. Берегите себя!», - написал губернатор.

В комментариях Михаил Ведерников ответил на вопрос о вероятности возвращения дистанционного обучения: «Сделаем все, чтобы не допустить».