Общество

Первая выставка Кировской меховой фабрики пройдет в Пскове 15 сентября

Первая выставка Кировской меховой фабрики пройдет в Пскове в городском культурном центре 15 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе фабрики.

«Кировская меховая фабрика ждет покупателей на выставке-распродаже, где есть все для счастья: роскошные изделия из меха норки, лисицы и нутрии самого высокого качества и по весьма привлекательным ценам, - отметили на фабрике. - Шубный рай для тех, кто хочет идеальную шубку».

«Покупателей ждут эксклюзивные новинки сезона 2020/21 от кировских мастеров», - уточнили в пресс-службе. Предъявителю промокода с официального сайта компании доступна скидка до 25%.

«Кировская меховая фабрика представляет сказочно разнообразный ассортимент изделий для любого типа фигуры, роста и даже настроения. Хочется классики? Пожалуйста, коллекции шубок из норки с пометкой «Френч», «Классика». В таких шубках всегда будешь актуально модной! Хочется выделяться из толпы? Тогда без проблем выбираем модель из коллекций-новинок: «Диана», «Диагональ», «Аврора» и «Британия». Пышный крой или прямой силуэт, многообразие расцветок, необычность в расположении меховых полосок - все это и не только отличает новинки сезона», - рассказали в Кировской меховой фабрике.

Из обновленных коллекций стоит обратить внимание на «Пончо». «Крой остался тем же (пышная шубка длиной до середины бедра, полотно в форме полусолнца), а вот линейка расцветок расширилась. Плюс появились модели с капюшоном, отороченным мехом соболя или куницы. Такой вариант «Пончо» максимально роскошен и завораживающе шикарен», - добавили в пресс-службе.

Весь ассортимент можно увидеть на сайте производителя. Там же возможно оформить заказ на индивидуальный пошив по меркам покупателя. «Такая шубка будет сидеть просто безупречно», - добавили в пресс-службе.