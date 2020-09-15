Общество

Дочь погибшего десантника 6-й роты лишь через суд смогла добиться повышения пенсии

Фонд «Право Матери» одержал очередную судебную победу, на этот раз - в Псковском городском суде, где отстоял права дочери погибшего Героя Российской Федерации Андрея Панова на повышенную пенсию. Ранее фонд уже инициировал судебный процесс в защиту прав членов его семьи - в Смоленске через суд были восстановлены права 68-летней матери Героя, рассказали Псковской Ленте Новостей в фонде.

Андрей Панов проходил военную службу в 104 гвардейском парашютно-десантном полку 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии и был направлен в Чечню во время так называемой «второй чеченской войны». История его смерти - это история воинского подвига знаменитой 6-й роты десантников, в марте 2000 года ценой своей жизни удержавших заданную высоту в бою со значительно превосходящим по численности отрядом боевиков и наемников.

Смертельно раненый гвардии старший лейтенант Андрей Панов до конца оставался в строю и руководил боем. Взвод под его командованием геройски и с честью выполнил свой долг, не отступив ни шагу назад, и нанес огромный урон противнику. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе, ему присвоено звание Героя Российской Федерации – посмертно.

25 ноября 2019 года дочь погибшего ветерана боевых действий Ирина Панова написала заявление в военкомат Псковской области с просьбой повысить ей пенсию за погибшего отца на 32%, но 16 декабря военный комиссариат Псковской области отказал ей.

После окончания периода временных ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, Фонд «Право Матери» направил иск в суд. Рассмотрение дела в суде началось 11 августа.

В фонде отмечают, что на сегодняшний день вступили в силу изменения в закон «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, (…)», согласно которым военный комиссариат с 31 июля 2020 года безоговорочно должен был назначить Пановой положенное ей повышение пенсии. В связи с этим юристы фонда «Право Матери» составили и подали в суд уточнения исковых требований - о выплате Пановой накопившейся задолженности - более 36 тысяч рублей - за прошлый период.

В суде начальник пенсионного отделения Военного комиссариата Псковской области Елена Поскребышева представила письменный отзыв, в котором сообщила, что с 31 июля 2020 года начисление пенсии Ирине Пановой произведено с повышением на 32%, но до этой даты военкомат права на повышенную пенсию за дочерью погибшего не признает. При этом в фонде отметили, что в псковском военкомате как будто проигнорировали сложившуюся судебную практику и позицию Верховного Суда.

Судья, заслушав позиции сторон, изучив материалы дела, вынесла решение, которым полностью удовлетворила иск Фонда «Право Матери». Отказ ФКУ «Военный комиссариат Псковской области» признан незаконным. Также ответчик обязан не просто платить каждый месяц Ирине Пановой пенсию в повышенном размере, но и, сделав перерасчет, выплатить всю накопившуюся с 25 ноября 2018 года по 30 июля 2020 года перед ней задолженность.