Общество

Товары для детей можно приобрести в СНГБ Онлайн

Игрушки, обувь, одежду и канцелярские принадлежности для детей можно приобрести на онлайн-платформах Сургутнефтегазбанка - в приложении СНГБ Онлайн или на сайте СНГБ Маркет, и получить дополнительный бонус по программе лояльности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Бонусы по программе лояльности:

PlayToday - до 9,6% дополнительных СНГБ-бонусов/миль;

Mothercare - до 6,4% дополнительных СНГБ-бонусов/миль;

Акушерство - до 4,8% дополнительных СНГБ-бонусов/миль;

Gulliver Toys - до 4,8% дополнительных СНГБ-бонусов/миль;

myToys - до 4,3% дополнительных СНГБ-бонусов/миль;

Toy - до 4,3% дополнительных СНГБ-бонусов/миль.

Как это работает:

Зайдите в раздел «Лояльность». Кликните СНГБ-Маркет. Кликните раздел «Товары для детей». Выберите магазин и пройдите по ссылке. Выберите товар или услугу и оплатите картой СНГБ.

Стать участников программы лояльности СНГБ можно в приложении СНГБ Онлайн: вкладка «Продукты» → «Карты» → «Подключить программу лояльности».

Подробнее об условиях здесь.

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