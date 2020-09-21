Товары для детей можно приобрести в СНГБ Онлайн

Игрушки, обувь, одежду и канцелярские принадлежности для детей можно приобрести на онлайн-платформах Сургутнефтегазбанка - в приложении СНГБ Онлайн или на сайте СНГБ Маркет, и получить дополнительный бонус по программе лояльности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.
Бонусы по программе лояльности:
PlayToday - до 9,6% дополнительных СНГБ-бонусов/миль;
Mothercare - до 6,4% дополнительных СНГБ-бонусов/миль;
Акушерство - до 4,8% дополнительных СНГБ-бонусов/миль;
Gulliver Toys - до 4,8% дополнительных СНГБ-бонусов/миль;
myToys - до 4,3% дополнительных СНГБ-бонусов/миль;
Toy - до 4,3% дополнительных СНГБ-бонусов/миль.
Как это работает:
Зайдите в раздел «Лояльность».
Кликните СНГБ-Маркет.
Кликните раздел «Товары для детей».
Выберите магазин и пройдите по ссылке.
Выберите товар или услугу и оплатите картой СНГБ.
Стать участников программы лояльности СНГБ можно в приложении СНГБ Онлайн: вкладка «Продукты» → «Карты» → «Подключить программу лояльности».
Подробнее об условиях здесь.
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