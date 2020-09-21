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Общество

Товары для детей можно приобрести в СНГБ Онлайн

22.09.2020 12:00|ПсковКомментариев: 0

Игрушки, обувь, одежду и канцелярские принадлежности для детей можно приобрести на онлайн-платформах Сургутнефтегазбанка - в приложении СНГБ Онлайн или на сайте СНГБ Маркет, и получить дополнительный бонус по программе лояльности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Бонусы по программе лояльности:

  • PlayToday - до 9,6% дополнительных СНГБ-бонусов/миль;

  • Mothercare - до 6,4% дополнительных СНГБ-бонусов/миль;

  • Акушерство - до 4,8% дополнительных СНГБ-бонусов/миль;

  • Gulliver Toys - до 4,8% дополнительных СНГБ-бонусов/миль;

  • myToys - до 4,3% дополнительных СНГБ-бонусов/миль;

  • Toy - до 4,3% дополнительных СНГБ-бонусов/миль.

Как это работает:

  1. Зайдите в раздел «Лояльность».

  2. Кликните СНГБ-Маркет.

  3. Кликните раздел «Товары для детей».

  4. Выберите магазин и пройдите по ссылке.

  5. Выберите товар или услугу и оплатите картой СНГБ.

Стать участников программы лояльности СНГБ можно в приложении СНГБ Онлайн: вкладка «Продукты» → «Карты» → «Подключить программу лояльности».

Подробнее об условиях здесь.

АО БАНК «СНГБ». Генеральная лицензия Банка России №588 от 05.09.2016

Теги: #Сургутнефтегазбанк
Источник: Псковская Лента Новостей
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