Общество

Сургутнефтегазбанк предлагает кредит «Альтернативный-недвижимость»

Сургутнефтегазбанк предлагает оформить кредит «Альтернативный-недвижимость». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

«Ипотека в другом банке? Оформите рефинансирование в СНГБ и платите меньше: ставка от 7,69% годовых!» - отметили в банке. Сумма кредита - до 8 млн рублей, срок кредитования - до 30 лет.

Размер годовой процентной ставки:

- увеличивается на 2%, если клиент не относится к категории зарплатный клиент / зарплатный клиент «бюджетник»;

- увеличивается на 1 % при неоформлении / непродлении срока действия страхового полиса по риску «Несчастный случай, болезнь» и/или «Потеря дохода (работы)»;

- увеличивается на 5%, начиная с 91 дня пользования кредитом и до дня предоставления в АО БАНК «СНГБ» документов, подтверждающих государственную регистрацию залога недвижимого имущества / прав требования по договору долевого участия в пользу АО БАНК «СНГБ». Указанные увеличения размера процентной ставки применяются одновременно. Срок кредитования: до 30 лет (включительно). Сумма кредита: до 8 млн руб. Требования к заемщику: возраст - от 21 года до 70 лет, стаж работы - не менее 6 месяцев на последнем месте работы; уровень дохода - не менее 15 тысяч рублей; адрес регистрации - территория присутствия АО БАНК «СНГБ».

Соответствие заемщика установленным требованиям не является обязанностью банка выдать кредит. Подробнее об условиях на сайте www.sngb.ru и в офисах АО БАНК «СНГБ. Информация носит справочный характер и не является публичной офертой.

Подробнее по телефонам: 29-08-87; 29-08-86. Адрес: улица Льва Толстого, 2.

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