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Сургутнефтегазбанк предлагает выгодную ставку по потребительскому кредиту «Сезонный»

24.09.2020 12:00|ПсковКомментариев: 0

Сургутнефтегазбанк предлагает выгодную ставку по потребительскому кредиту «Сезонный». Процентная ставка составит от 6,9% годовых за первый год, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

«Планируете серьезные покупки? Воплощайте задуманное с кредитом «Сезонный» от Сургутнефтегазбанка!» - отметили в банке. Сумма кредита: от 300 тысяч до 5 млн рублей. Срок кредитования: от 2 до 5 лет.

Процентная ставка 6,9% годовых действует в первые 12 месяцев кредитования при оформлении страхования по риску «Несчастный случай, болезнь» и «Потеря дохода (работы)» на весь срок пользования кредитом. С 13 месяца и до окончания срока кредитования ставка составляет от 11,5% до 16,5% годовых в зависимости от срока кредита и наличия страхования.

При неоформлении страхового полиса по риску «Несчастный случай, болезнь» и «Потеря дохода (работы)» процентная ставка - 18% годовых на весь срок кредитования, пояснили в банке.

Подать заявку на кредит можно здесь.

Основные требования к заемщику: возраст от 21 года до 70 лет; возраст заемщика/созаемщика на момент возврата кредита по договору не должен превышать 70 лет. Стаж работы: не менее 6 месяцев на последнем месте работы. Уровень заработной платы: не менее 15 000 руб. Адрес регистрации: Сургут и Сургутский район, Нефтеюганск и Нефтеюганский район, Тюмень и Тюменский район, Москва, Московская область, Тверская область, Кириши, Киришский район, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Новгородская область, Псковская область. Место работы: ограничения по организации или работодателю отсутствуют. Соответствие заемщика установленным требованиям не является обязанностью банка выдать кредит.

Подробнее по телефонам: 29-08-87; 29-08-86. Адрес: ул. Льва Толстого, 2.

АО БАНК «СНГБ». Генеральная лицензия Банка России №588 от 05.09.2016

Теги: #Сургутнефтегазбанк
Источник: Псковская Лента Новостей
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