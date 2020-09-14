Общество

Детскую площадку на улице Гущина в Пскове обновят в 2021 году

Старое оборудование детской площадки в парке на улице Гущина в Пскове будет заменено. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

«На сегодняшний день ремонт детской площадки выполнен силами подрядной организации. С 2021 года в рамках реализации проекта "Городская среда" планируется замена игрового оборудования на новое», - сообщили в управлении городского хозяйства.

Добавим, работы по содержанию этой площадки осуществляются в рамках заключенного муниципального контракта.