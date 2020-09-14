Общество

Псковичей приглашают принять участие в конкурсе «Причудский пирог»

С 14 сентября по 4 октября жителей Псковской области приглашают принять участие в конкурсе «Причудский пирог». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ПООО «Чудской проект».

Конкурс проводится в рамках фестиваля экологии и культуры «Причудье» с целью популяризации рецептов традиционной кухни народов, проживающих в регионе Чудского озера, и повышения гастрономической привлекательности Псковской области.

Для участия в конкурсе необходимо отправить рецепт пирога, который готовился или до настоящего времени готовится в регионе Чудского озера, 2-3 фотографии приготовленного пирога и/или видео его приготовления. Условия участия и форму заявки можно скачать здесь.

Не более 10 участников, отобранных жюри по итогам заочного этапа конкурса, будут приглашены со своим пирогом для участия в финале, который состоится 17 октября. Жюри оценят внешние и вкусовые качества пирога, его презентацию и определят победителя конкурса.

Все присланные на конкурс рецепты и фото, прошедшие экспертную оценку, войдут в брошюру «Кухня Причудья», которая выйдет в свет в конце 2020-начале 2021 года. Участники финала будут награждены дипломами, памятными подарками и специальными наборами кулинара. Победителей конкурса ждет дополнительный — специальный приз — интервью и запись видеосюжета по приготовлению пирога, трансляция на региональном новостном канале.

Организатор конкурса – Псковская областная общественная организация «Чудской проект» при поддержке проекта CuNaHe/«Культурное и природное наследие региона Чудского озера» программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония» на период 2014-2020 годов, проекта Baltic Sea Food/«Продовольствие Балтийского региона» программы «Интеррег. Регион Балтийского моря 2014-2020» и федерального проекта «Гастрономическая карта России».