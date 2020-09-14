Общество

Правительство продлило на сентябрь «ковидные» выплаты медикам

Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, передает РИА Новости.

«Правительство приняло решение продлить еще на месяц сентябрь медицинским работникам стимулирующие выплаты , которые были введены по инициативе президента, как и прежде с перерасчетом на отпускные», - сказал Мишустин.

Он отметил, что соответствующее постановление подписано. Кроме того, по его словам, было подготовлено постановление о продлении выплат соцработникам.

«Также было подготовлено постановление о продлении до 15 октября выплат социальным работникам. На заседании правительства в четверг мы выделили почти 2 миллиарда рублей, которые необходимы на эти цели», - сообщил Мишустин.

На сайте кабмина сообщается, что соответствующее распоряжение подписано премьером. Уточняется, что государство продолжит поддерживать сотрудников социальных учреждений, которые работают в сменном режиме с больными коронавирусом и людьми из группы риска. Для них выплаты продлены до середины октября.