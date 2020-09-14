Общество

Острович оплатил задолженность в 76 тысяч рублей, чтобы избежать ареста двух автомобилей

Острович оплатил налоговую задолженность в 76 тысяч рублей, чтобы избежать ареста двух автомобилей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

В ОСП Островского и Пыталовского районов на исполнении находилось сводное исполнительное производство в отношении гражданина о взыскании задолженности в размере 76 тысяч рублей в пользу Межрайонной ИФНС России № 5 по Псковской области.

Должник был ознакомлен с постановлениями о возбуждении в отношении него исполнительных производств. Кроме того, ему были разъяснены права и обязанности, а также пояснено о возможности принятия обеспечительных мер в отношении его имущества.

Судебным приставом уже было установлено, что у должника имеются автотранспортные средства Volkswagen Sharan и Nissan Almera. В связи с этим гражданину было вручено требование о предоставлении автотранспортных средств для составления акта описи и ареста. В случае неуплаты задолженности имущество после ареста будет реализовано в счет погашения задолженности.

Беседа с судебным приставов побудила должника предпринять меры к погашению долга. Денежные средства в размере 76 тысяч рублей были оплачены в полном объеме.