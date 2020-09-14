Общество

В псковском сквере Павших борцов прошел митинг в память жертв нацизма

В понедельник, 14 сентября, в сквере Павших борцов в Пскове состоялся торжественный митинг, посвященный памяти жертв нацизма. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

В мероприятии приняли участие заместитель главы города Пскова Владимир Воробьев, бывшие узники концлагерей, представители общественных объединений, духовенство, студенты и школьники.

Заупокойную литию в память всех жертв нацизма совершили священники Храма Святого благоверного князя Александра Невского отец Роман и отец Алексей.

«Сегодня мы пришли сюда почтить память всех, кто сражался на фронтах, не жалея своей жизни, кто днем и ночью трудился у станков в тылу, поставляя фронту все необходимое. И сегодня я хочу выразить особую благодарность людям, которые выжили в фашистских застенках. Через них прошло более 20 миллионов людей, из них 5 миллионов детей. Выжили только треть. Тех, которые вернулись и активно участвовали в восстановлении народного хозяйства. Вернулись и псковичи, возрождали родной город, воспитали замечательных детей и многие до сих пор активно трудятся на благо Родины», - отметил Владимир Воробьев.

Присутствующие почтили память жертв минутой молчания, возложили цветы к мемориалу.