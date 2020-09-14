Общество

Меры поддержки предпринимательства обсудили на заседании Федерального совета РСПП

Сегодня, 14 сентября, в рамках Недель российского бизнеса в формате видеоконференции прошло заседание Федерального совета РСПП под председательством президента Российского союза промышленников и предпринимателей, председателя Федерального совета РСПП Александра Шохина. Основной темой стало обсуждение мер поддержки предпринимательства, сообщили Псковской Ленте Новостей в РСПП Псковской области.

Фото: rspp.ru

В обсуждение включились и представители регионов, которые рассказали о мерах поддержки предпринимательства на уровне субъектов. Участником заседания от Псковской области стал член Федерального совета РСПП, руководитель Регионального союза промышленников и предпринимателей Александр Козловский. Он сообщил о текущем положении промышленности, отразил основные действующие и отлично работающие в нашей области меры поддержки, в том числе в сфере промышленного производства, инвестиционной и экспортной деятельности.

Александр Козловский рассказал также о большой работе, проделанной губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым в части введения дополнительных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в связи с пандемией. В своем докладе остановился затронул и на реализации программ «Проекты развития» и «Комплектующие изделия» в рамках докапитализации Фонда развития промышленности Псковской области. Региональным РСПП ведется работа по индивидуальному консультированию предприятий для получения займов ФРП, проведен ряд семинаров с подробным пояснением о возможностях ФРП и РФРИТ.

По итогам заседания Александр Козловский предложил использовать сформулированные во время сегодняшнего дня обсуждения решения в работе комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, а также сообщил о полной готовности включиться в процесс их реализации.

В свою очередь, Александр Шохин выразил готовность участвовать в заседаниях комитета для поддержания законодательных инициатив и обсуждения мер поддержки.

«Уверен, что совместными усилиями сможем усовершенствовать законодательную и нормативно-правовую базу таким образом, чтобы меры поддержки удовлетворили требованиям бизнеса и власти и способствовали развитию экономики страны и регионов», - заключил Александр Козловский.

На прошедшем заседании о мерах федеральной поддержки предпринимательства рассказали первый заместитель министра экономического развития Российской Федерации Андрей Иванов и заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков. А с региональными мерами на уровне своих субъектов ознакомили губернатор Ханты-Мансийского округа-Югры Наталья Комарова, член правления РСПП, председатель Координационного совета отделений РСПП в ПФО Виктор Клочай и член правления РСПП, президент Союза работодателей Ростовской области Владимир Лакунин.