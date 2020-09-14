Общество

YouTube запускает аналог TikTok

Платформа YouTube запускает свой сервис для создания коротких видео — YouTube Shorts. Об этом сообщается в официальном блоге YouTube.

«Мы рады сообщить о создании YouTube Shorts — нового сервиса для коротких видеороликов прямо на платформе YouTube», — отмечается в релизе.

Пользователи смогут делиться роликами длиной до 15 секунд. В приложении будет можно добавить к видео музыку, песни, а также объединить несколько роликов. Бета-версия появится сначала в Индии, а после и в других странах, пишет «Газета.ру».

Короткие видео стали популярными в 2019 году, когда по миру распространилось китайское приложение TikTok.