Общество

Число случаев коронавируса в Псковской области превысило 5 тысяч

19 новых случаев коронавируса зафиксировано в Псковской области за 14 сентября. За все время пандемии COVID-19 заразились 5001 человек, сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.

11 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Пскове (всего - 1610), по одному – в Великих Луках (977), Порховском (172), Стругокрасненском (49), Пушкиногорском (14) районах. Два человека заболели за сутки в Псковском районе (433), столько же – в Островском (354).

С начала периода пандемии в регионе выздоровел 3691 человек, в том числе двое побороли болезнь за последние сутки, умерли 65 (0).