Общество

«Пьеса стресса»: как на настроение псковичей влияет больная «щитовидка»

Состояние щитовидной железы редко приходит на ум в качестве причины плохого самочувствия – традиционно это списывается на стресс. Тем не менее «щитовидку» не зря можно смело назвать еще одним «мозгом» нашего тела – этот орган в форме бабочки контролирует обмен веществ и энергии в каждой клетке и находится в шее, под гортанью.

Фото: 123RF

Сложно назвать то, на что щитовидная железа не влияет: от ее здоровья зависят умственные способности, сон, аппетит, состояние кожи и волос, вес, физическая активность, прочность костей и скелета, работа сердца, половое развитие, а также способность женщины выносить и родить здорового ребенка.

Если вы без видимых причин стали есть больше, спать хуже и утомляться быстрее, несмотря на полноценный отдых, то виновницей этого может быть именно «щитовидка». Регулярная профилактика особенно рекомендуется женщинам: щитовидная железа у них болеет намного чаще.

Возможно, друзья или родственники настойчиво предлагали вам «проверить гормоны». Смысл прислушаться есть – врачи действительно назначают лабораторное обследование щитовидной железы при подозрениях на нарушения гормонального баланса и обмена веществ.

До 31 октября во всех отделениях лаборатории «Гемотест» стоимость оценки функции щитовидной железы снижена до 690 рублей. Исследование займет всего 1 день.

В состав комплекса анализов для оценки функции «щитовидки» входит исследование трех гормонов: T3 свободный, Т4 свободный и ТТГ.

Для проведения анализа у пациента возьмут кровь из вены (взятие биоматериала оплачивается отдельно). Результаты исследования можно увидеть в личном кабинете на сайте www.gemotest.ru или получить по электронной почте. Также пациенты могут подписаться на бесплатное SMS-уведомление.

«Расшифровать» результаты помогут врачи-консультанты «Гемотеста»: достаточно позвонить по номеру 8 (800) 550-13-13 (бесплатный звонок по всей России).

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

Адреса лабораторных отделений «Гемотест» в Пскове:

Гражданская, д. 5

Кузбасской Дивизии, д. 26 А

Труда, д. 27