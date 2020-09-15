Общество

Эксперт рассказал, как напугать телефонного мошенника

Самое главное во время телефонного разговора с предполагаемым мошенником – говорить с ним негромким и уверенным тоном, чтобы он сам начал понимать, что его «раскусили», рассказала агентству «Прайм» председатель коллеги адвокатов «Сулим и партнеры» Ольга Сулим.

«Для начала можно спокойно поинтересоваться, откуда он взял номер телефона, на который звонит, в курсе ли, что таким образом нарушает закон о защите персональных данных и будет отвечать за этой по всей строгости закона», — отмечает эксперт, пишет РИА Новости.

Нередко на злоумышленника на том конце провода безотказно действует предупреждение, что у его собеседника якобы при каждом телефонном разговоре включается диктофон.