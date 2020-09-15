Общество

92% банкоматов Сбербанка в Псковской области имеют функцию бесконтактного обслуживания

92% банкоматов Сбербанка в Псковской области оснащены функцией NFC (бесконтактного обслуживания). По СЗФО эта цифра еще выше – она составляет 94%, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении Сбербанка.

Бесконтактная технология позволяет безопасно и удобно совершать различные операции с помощью устройств самообслуживания, отметили в банке. Передача данных между устройством и картой/гаджетом осуществляется по беспроводной связи в зашифрованном виде. Все работает так же, как при оплате в магазине. При этом бесконтактное обслуживание экономит время и исключает возможность забыть карту в банкомате.

В банкоматах и информационно-платежных терминалах с функцией бесконтактного обслуживания можно пользоваться картами платежных систем Visa, Mastercard, МИР, а также смартфонами и смарт-часами, поддерживающими данную технологию. Если у карты нет такого функционала, её можно перевыпустить – все новые карты в Сбербанке выпускаются с NFC.

«Мы регулярно модернизируем сеть устройств самообслуживания во всех регионах: обновляем и дополняем новыми возможностями, адаптируем для иностранных пользователей и людей с ограниченными возможностями. Стараемся упростить взаимодействие клиентов с банком, – прокомментировал заместитель председателя Северо-Западного банка Сбербанка Анатолий Локотков. – Сейчас с помощью банкоматов Сбербанка можно выполнить все основные операции: перевести деньги, снять наличные, пополнить счет мобильного телефона, оплатить коммунальные услуги, и даже погасить кредит или открыть вклад. Представители бизнеса при этом через них могут самостоятельно вносить выручку и принимать платежи от своих клиентов».

Отметим, на территории СЗФО работает 8418 устройств самообслуживания, из них почти 5,5 тысяч – банкоматы. В Псковской области – 377 устройств самообслуживания, в том числе 240 банкоматов.