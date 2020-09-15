Общество

Псковские депутаты отклонили законопроект о выплате 10 тысяч рублей на детей старше 16 лет

Псковское областное Собрание на сессии 15 сентября отклонило законопроект «Справедливой России» «О единовременной выплате семьям, имеющим детей». Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, у депутатов и исполнительной власти возникли вопросы по финансированию.

Законопроект наделяет семьи правом на получение выплаты 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте от 16 до 18 лет, имеющего гражданство Российской Федерации. Выплата предоставляется при условии достижения ребенком возраста 16 лет после 1 июля 2020 года и возраста 18 лет до 1 августа 2020 года.

«А есть мысли, где взять 180 миллионов?» - спросил про источник финансирования депутат Алексей Севастьянов («Единая Россия»).

Его коллега Наталья Тудакова («Справедливая Россия») ответила, что в повестке Собрания есть инициатива о сокращении числа депутатов, которая в случае принятия сэкономит 100 млн рублей бюджетных денег.

В свою очередь начальник правового управления администрации области Наталья Волкова сказала, что в законопроекте должны быть предусмотрены источники финансирования, но в данном случае это не учтено.

В итоге законопроект поддержали 9 депутатов, 22 парламентария голосовали против.