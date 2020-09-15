Общество

Четыре мировых судьи назначены в Псковской области

Псковское областное Собрание депутатов назначило четырех мировых судей. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, решения приняты на 49-й сессии 15 сентября в ходе тайного голосования.

Ольга Цветкова займет пост мирового судьи судебного участка №9 в границах административно-территориального образования «Новоржевский район». За ее кандидатуру проголосовали 36 депутатов, против - 2.

Она родилась в 1987 году в Пскове. С 2006 года работает в судебной системе. Помощник судьи Псковского областного суда. Стаж работы по юридической профессии - более 11 лет.

Дмитрий Сиваев назначен на должность мирового судьи судебного участка №13 в границах административно-территориального образования «Печорский район». Его кандидатуру поддержали 36 депутатов, против оказались 2.

Он родился в 1984 году в Порхове. Имеет высшее юридическое образование, стаж работы по юридической профессии - более 12 лет, с 2007 года находится на службе в полиции, заместитель начальника следственного отдела УМВД России по Псковской области.

Вячеслав Коренский стал мировым судьей судебного участка №22 в границах административно-территориального образования «Город Остров и Островский район». За его кандидатуру проголосовали 37 депутатов, против - 1.

Он родился в 1986 году в Мурманской области. Имеет высшее юридическое образование, стаж работы по юридической профессии составляет более 10 лет. Работал в органах полиции и в Псковской таможне. С 2015 года - помощник судьи Пыталовского районного суда.

Валентина Костромина назначена на должность мирового судьи судебного участка №26 в границах административно-территориального образования «Город Псков». Ее кандидатуру одобрили 36 депутатов, против высказались 2.

Она родилась в 1987 году в Пскове, имеет высшее юридическое образование, стаж работы по юридической специальности - более 10 лет. С 2010 года трудилась на различных должностях в прокуратуре. С 2018 года - прокурор главного судебного отдела прокуратуры Псковской области.

Все четверо назначены судьями впервые и на трехлетний срок полномочий. Всего было выдано 39 бюллетеней для голосования, по каждой кандидатуре при вскрытии урн обнаружено 38 бюллетеней.

Добавим, накануне сессии, 14 сентября, кандидатуры судей были рассмотрены на заседании законодательного комитета областного Собрания. У депутатов от «Единой России» возникли вопросы к Вячеславу Коренскому, претендующему на должность судьи в Острове.

«Морально готовы судить людей?» - спросил парламентарий Андрей Михайлов. Кандидат в судьи ответил, что готов осуществлять правосудие.

«Нашей судебной системе нужны реформы?» - поинтересовался Алексей Севастьянов. «Политический вопрос», - ответил Вячеслав Коренский. «Через некоторое время и на этот вопрос сможет ответить», - рассудил председатель комитета Владимир Яников.