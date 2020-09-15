Общество

На службу по контракту в Грозный приглашают псковичей

Управление Росгвардии по Псковской области производит отбор граждан в войсковую часть 3025 (город Грозный, Чеченская Республика) для прохождения военной службы по контракту на должностях сержантов и солдат. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Требования к кандидатам:

- гражданство РФ;

- возраст от 18 до 40 лет;

- годность по состоянию здоровья (категории от А до Б-3 включительно);

- отсутствие судимостей (даже снятых или погашенных);

- среднее (общее) полное, профессиональное (высшее) образование или служба в армии



Физическая подготовка к сдаче нормативов:

- подтягивание на перекладине – не менее 10 раз;

- бег 100 метров – не более 15 секунд;

- бег 1000 метров – не более 4 минут.



Условия прохождения военной службы:

- зарплата от 40000 рублей;

- полный соцпакет;

- бесплатное лечение военнослужащего;

- обеспечение бесплатным трехразовым питанием и вещевым имуществом (формой);

- возможность участия в накопительно-ипотечной системе;

- проживание в общежитии казарменного типа;

- ежегодное предоставление оплачиваемого отпуска от 30 суток (в зависимости от выслуги лет);

- возможность ежегодного санаторно-курортного лечения на льготных условиях;

- обязательная ежегодная материальная помощь в размере 1 оклада денежного содержания;

- карьерный рост.



Более подробную информацию можно получить по телефонам: 73-43-13, 8(906) 223-65-00, 8(911) 366-21-41.