Общество

Переболевший коронавирусом человек может распространять его до 90 дней

Переболевший человек выделяет коронавирус до 90 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Наши наблюдения сегодня - до 48 дней, а за рубежом есть до 90 дней. Человек, у которого уже нет симптомов, у которого прекрасная кровь, все показатели, но вирус из носа он выделяет», - рассказала она на заседании президиума РАН, пишет РИА Новости.

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн пояснил, что в среднем человек остается опасным две недели. «Но исключения могут быть, исключения такого длительного выделения вируса. Заразиться вполне реально», - добавил он.

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Эксперт также отметил, что гарантий от повторного заражения, в том числе после вакцинации, нет: прививка лишь повышает шансы избежать инфицирования.