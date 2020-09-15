Общество

Предложения псковичей могут быть учтены в федеральном законе о молодежной политике

Депутаты Псковского областного Собрания депутатов поддержали внесенный в Государственную Думу проект федерального закона «О молодежной политике в Российской Федерации». Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, его одобрило большинство депутатов.

Ранее законопроект подробно изучили члены Молодежного парламента – концептуальных замечаний к документу нет.

Председатель областного Собрания Александр Котов похвалил молодых парламентариев за активное участие в работе над законопроектом. «Молодцы, активные ребята. Есть предложения, которые аккумулированы и направлены в Госдуму, возможно, они будут учтены», - сказал Александр Котов.

Администрация региона также направила в Госдуму положительный отзыв на документ.