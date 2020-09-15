Общество

В России создан штаб в рамках борьбы с оправданием нацизма

Следственный комитет России создал штаб для архивных и поисковых работ в рамках борьбы с фальсификацией истории и реабилитацией нацизма, сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин.

«Наша обязанность - защищать доброе имя живых и павших воинов-освободителей, мирных жителей, жертв нацистов. Помнить и знать уроки войны – значит иметь еще и возможность предотвратить трагедии и ошибки в настоящем. С учетом этого нами недавно создан штаб по координации поисковой и архивной работы Следственного комитета», - цитирует Бастрыкина РИА Новости.

В состав штаба вошли представители других ведомств и общественных организаций, руководители и сотрудники подразделений центрального аппарата и следственных органов СК России, на территории которых запланировано проведение архивных, историко-разведывательных и поисковых работ по проекту «Без срока давности».

«Мы должны препятствовать искажению исторической правды, в том числе и уголовно-правовыми мерами», - добавил Бастрыкин.