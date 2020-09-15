Общество

Педагог из Бежаниц рассказала, как ее лечат от коронавируса

Педагог Бежаницкой детской школы искусств Ирина Яковлева попала в Псковскую городскую больницу с коронавирусом. О том, как ее лечат, она рассказала в социальной сети «TikTok».

Женщина сняла видео, где показала, чем ее кормят и какие назначают лекарства. Также пациентка озвучила симптомы болезни. «Нос дышит, во рту сухо, голова очень болит и кружится, кашель», - описала свое самочувствие женщина, пишет «МК в Пскове».

Больной пять раз в день делают капельницы. Она также отметила, что в больнице ее кормят из одноразовой посуды, весь медицинский персонал ходит в защитных костюмах, в том числе медсестры.

По словам педагога, она контактировала с дочерью, зятем и двумя внуками. У всех должны взять тесты на COVID-19 в ближайшее время.