Общество

Добровольцам рассказали, что нельзя делать перед вакцинацией от COVID-19

Стало известно, что участникам пострегистрационных исследований российской вакцины «Спутник V» от COVID-19 нельзя делать перед вакцинацией. Соответствующие указания представлены в протоколе клинического исследования вакцины «Гам-КОВИД-Вак» — 2020, передает РИА Новости.

Так, добровольцы должны отказаться от употребления алкоголя, женщинам не следует беременеть и кормить грудью, а мужчинам советуют избегать зачатия ребенка и не становится донорами спермы, в том числе спустя три месяца после вакцинации.

Отмечается, что у девушек, которые забеременели в период проведения исследования, вакцинация будет немедленно приостановлена, до рождения ребенка она будет находиться под наблюдением.

Также во время исследования добровольцы должны ограничить курение до десяти сигарет в день.