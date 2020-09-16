Общество

Опочанин отправится на исправительные работы за долг по алиментам

Опочанин привлечен к уголовной ответственности за неуплату алиментов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе судебного заседания установлено, что мужчина, который по решению суда обязан платить алименты на содержание своей несовершеннолетней дочери, игнорировал эту обязанность, за что 18 ноября 2019 года был привлечен к административной ответственности.

Мер к добровольной выплате алиментов и погашению имеющейся задолженности без уважительных причин должник не принимал.

Общая сумма задолженности составила более 460 тыс. рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя, смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств суд назначил виновному наказание в виде 11 месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства.