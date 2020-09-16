Общество

Идти в айти

Вы знаете, кем хочет стать ваш ребенок? Поговорите с подрастающим чадом: вас могут ждать совершенно неожиданные открытия. Не исключено, что вы услышите милый детский ответ: милиционером, доктором или, допустим, журналистом. В принципе, дальнейшие действия при таком раскладе понятны: идем на профильный факультет и получаем желанную профессию.

А что делать, если ребенок озвучивает что-то совершенно удивительное: «Папочка, я хочу работать дата-сайентистом»? Или вот, например: «Я мечтаю быть специалистом по юзабилити»? Не пугайтесь: ваш ребенок просто прозорлив не по годам и верит: благодаря этим профессиям будущее становится ближе, а самые фантастические мечты превращаются в реальность.

«Урок цифры»

Замечательно, что в своем стремлении развиваться и становиться лучше, наши дети не одиноки: их поддерживают государственные и банковские структуры России, а также крупнейшие айти-компании нашей страны. Один из ярких масштабных проектов - «Урок цифры», который реализуется по инициативе Министерства просвещения РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и организации «Цифровая экономика».

Благодаря «Урокам цифры» любой школьник (псковские ребята - не исключение) может, не выходя из дома, знакомиться с основами цифровой экономики, цифровых технологий и программирования. Для формирования уроков, доступных на сайте проекта, используются образовательные программы в области цифровых технологий от таких компаний, как «Яндекс», Mail.ru, «Лаборатория Касперского», «Сбербанк», «1С».

15 сентября в рамках проекта прошел очередной открытый онлайн-урок по теме «Искусственный интеллект», в котором приняли участие школьники из Москвы, Липецка и Нижнего Новгорода. Ребята не только узнали об основах и принципах работы искусственного интеллекта (ИИ), о карьерных возможностях в этой области, но также смогли задать любые вопросы руководителям успешных айти-компаний.

Оказалось, что образ высокомерного склонного к полноте необщительного юнца-интеллектуала - именно так люди часто представляют айтишников-программистов - на самом деле очень далек от истины. Достаточно посмотреть на глав ведущих информационных компаний России и мира (чтобы долго не искать, просто загляните в списки успешных бизнесменов и миллионеров). Перефразируя формулировку из кинонетленки «Операция Ы», в наши дни IT-работники - это самые что ни на есть спортсмены, комсомольцы... и просто красавцы.

А еще они являются, без преувеличения, одними из самых востребованных специалистов на современном рынке труда. По словам заместителя председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко, на данный момент потребность айти-отрасли в специалистах составляет порядка 300 тысяч человек. Это при том, что средняя зарплата в этой сфере выше в три раза, чем средняя по региону. «Людей, которые занимаются искусственным интеллектом, у нас более 2000, из них 1000 - дата-сайентисты, - подчеркивает глава Сбербанка Герман Греф. - Внедрение искусственного интеллекта - их задача на фултайм. Спрос на них огромен. Мы рассматривали перспективу до 2023 года: количество таких специалистов у нас удвоится. Спрос в этой сфере огромный - вам гарантирована занятость».

Сами с усами

По прогнозам участников встречи, секрет востребованности айти-специалистов кроется в том, что уже сейчас информационные технологии проникли во все сферы жизни. Сложно представить врача, не владеющего специализированными компьютерными программами, или бухгалтера, который упрямо продолжает сводить дебет с кредитом на счетах. Наряду с чисто прикладными узкими задачами перед «компьютерщиками» стоит сейчас и более глобальная, можно даже сказать, идеальная цель - совершенствование принципов работы искусственного интеллекта.

«На мой взгляд, если бы вы спросили, где самая интересная область будущего, чем бы вы ни решили заниматься, занятия информатикой искусственного интеллекта является совершенно необходимой для любой профессии, - объясняет Герман Греф. - Не могу придумать ни одну профессию, где ИИ не выступал бы ключевым драйвером будущего развития. Это чертовски интересно, вам это точно пригодится, чем бы вы ни занимались - искусством, финансами или робототехникой - везде технология ИИ будет сопровождать вас. И ваши знания, в которые вы сейчас инвестируете, будут давать вам конкурентные преимущества».

За примерами далеко ходить не надо: есть кафе, которые уже сейчас используют возможности ИИ в сочинении музыки, тем самым экономя на выплатах авторского гонорара живым музыкантам. В прошлом году на аукционе за 0,5 млн долларов была продана картина, созданная искусственным интеллектом. Стажируясь в одном из проектов Сбербанка, московские школьники создали нейросеть, которая, миксуя разные стили художников, создала целый ряд картин. Вопрос о продаже этих картин в настоящее время также изучается.

Конечно, здесь возникает вопрос о том, как же включиться в эту многогранную работу? Учитывая, что в большинстве российских школ уроки информатики морально устарели, вопрос острый и актуальный. Во-первых, уже разработаны и отправлены в адрес Минпросвещения предложения по обновлению школьного базового курса. Во-вторых, сейчас есть немало возможностей для самостоятельного получения знаний и применения их на практике.

«Никто не мешает вам заниматься каждый день тем, что вам интересно, - говорит Герман Греф. - Участвуйте в наших хакатонах. В этом году их будет три. Если вы это сделаете - компании, возможно, пригласят вас на работу. Например, наш победитель олимпиады по искусственному интеллекту получил предложение об обучении в одном из лучших вузов страны и работе в различных айти-компаниях».

Один из хакатонов будет связан с экологией (соорганизатор - МЧС России). Его участники смогут попробовать себя в роли специалистов прогнозирования чрезвычайных ситуаций, помочь в разработке аналитики, касающейся пожаров, паводков. Сбербанк обещает интересные призы и доступ к уникальным данным. Второй хакатон организуется совместно с Российским историческим обществом. Ребятам предстоит увлекательная задача - помочь в распознании рукописных текстов Петра I (это более 100 томов в архивах, написанных собственноручно императором российским, отличавшимся неразборчивым почерком). Третий хакатон предполагает написание эссе по обществознанию и сдачей ЕГЭ. За каждую победу участников ждут прекрасные призы, в том числе денежный - 1 миллион рублей.

Работа мечты

В рамках открытого урока школьники получили реальные лайфхаки, как начинающему специалисту устроиться на работу в крупную айти-компанию. Сразу скажем: главное - быть инициативным, не бояться предлагать свою кандидатуру в различные проекты, постоянно развивая свои умения и навыки. Это не общие рекомендации, а реальная необходимость.

Вот, например, что говорит об этом директор по технологиям искусственного интеллекта Mail.ru Group Андрей Калинин: «Помогут наши образовательные проекты и стажировки. Вы сразу понимаете, как у нас принято работать, какие требования к специалистам. Если вас устраивает - вы получаете работу на долгие годы... Кроме того, вы получите реальный опыт работы, стипендию во время работы с нами».

О стажировке как способе трудоустроиться упомянул и Михаил Прибочий, управляющий директор Лаборатории Касперского в России, странах СНГ и Балтии. По его словам, в Лаборатории в данный момент работает порядка 1800 разработчиков, из них проблемами искусственного интеллекта занимаются в общей сложности 150-180 сотрудников. «Эти люди в дефиците, - подчеркивает Михаил. - Мы их постоянно ищем. Если вы в этом себя видите - велкам к нам на практику. Если вы просто студент, приглашаем на стажировку SafeBoard: вы сможете на практике посмотреть и поучаствовать в проектах в области кибербезопасности».

О пользе стажировок говорит и Герман Греф. Но, предупреждает он, важно изначально понять, чем вы хотите заниматься. «Спросите себя, что для вас главный драйв, - настаивает глава Сбербанка. - Вмешиваться в этот интимный процесс извне очень тяжело. Нахождение внутреннего огонька, ощущения, что "это мое", - самое важное. Постарайтесь где-то поработать перед тем, как выбирать вуз».

Еще один значимый совет профессионалов - осмысленно отнестись к выбору вуза. В списке рекомендованных Владимиром Габриеляном вузов - МГУ, МФТИ, МГТУ им. Баумана, СПбГУ, институт точной механики и оптики, Новосибирский госуниверситет.

Руководитель лаборатории ИИ Яндекса Александр Крайнов добавляет: «В целом принцип должен быть такой: смотрите вузы, где есть базовые кафедры успешных компаний. - Сам принцип сотрудничества показывает: компания понимает, что здесь готовят специалистов, а вуз понимает, что современное обучение невозможно без привлечения действующих специалистов. Если вуз это понимает, вас подготовят максимально хорошо. Все развивается быстро, постоянно необходимы новые знания. Если вы живете тем, что преподавали 10 лет назад, этого будет недостаточно».

Дисраптить по полной

Перспективы, открывающиеся перед современными школьниками, действительно впечатляют. Особенно в сравнении с тем, что требовалось от их сверстников каких-то двадцать-тридцать лет тому назад. Если от школьников XX века ждали следования стандартами, то сейчас в цене прямо противоположные качества - умение нарушать шаблоны и предлагать креативные идеи.

Как объясняет Герман Греф, в прошлом веке молодой специалист прилежно накапливал знания и увеличивал производительность труда. Технологии XXI века - это возможность «дисрапта», то есть подрыва привычных схем. Пока кто-то подсмеивался над ноу-хау Илона Маска и крутил пальцем у виска, он отправил в космос автомобиль, кардинально изменив наш взгляд на вещи.

Прощаясь со школьниками, участники открытого урока, организованного Сбербанком, дали им своего рода советы-мотивации, вдохновляющие на поиск себя: они поделились, какое письмо отправили бы себе 15-летним, в прошлое.

Дмитрий Чернышенко порекомендовал бы себе (читай всем современным подросткам) учиться фокусироваться и расставлять приоритеты, так как время - самый дорогой ресурс и тратить его стоит только на то, что действительно важно.

Основатель фирмы «1С» Борис Нуралиев посоветовал бы себе делать не то, что рекомендуют, а то, что нравится. «Пробуйте, - призывает Борис. - У меня родители оба физики. А мне нравилась экономика и вычислительная техника, которые не были модными тогда. Важно учитывать тенденции, но пока вы молодые, делайте то, к чему лежит душа. Тогда шансы на счастливую плодотворную жизнь и работу будут высоки».

Андрей Калинин из Mail.ru Group подчеркивает, что важно упорство и старание. «Это рецепт продвижения - долго и упорно учиться и делать это постоянно лучше и лучше, - уверен он. - Я помню, что когда я поступил в институт, какие-то предметы казались мне ненужными... Я потом понял: оказывается, надо было. Надо выбирать хороших преподавателей и следовать их советам, даже если вам кажется, что это не пригодится».

Совет Михаила Прибочего: не бойтесь пробовать. Если вы делаете что-то с удовольствием - экспериментируйте. Не повторяйте ошибок миллионов людей, работающих на работе, которую они ненавидят, чтобы покупать вещи, которые им не нужны.

Руководитель лаборатории ИИ Яндекса Александр Крайнов дает рекомендацию, проверенную на личном опыте: учите математику и английский язык. На знание этих предметов завязана сегодня вся айти-сфера. И если вы думаете, что знаете достаточно, - вы ошибаетесь.

Поделился своим письмом в прошлое и Герман Греф. «Я посоветовал бы никогда не верить тем, кто говорит "никогда" и "не"..., - признается он. - В моей сегодняшней работе я ищу людей с критическим мышлением, которые думают не так, как я, которые могут со мной поспорить. Это самое ценное. Верьте в себя, никогда не сомневайтесь».

***

Будущее, о котором все так много говорили и мечтали, похоже, наступило. Соцсети, искусственный интеллект, кибербезопасность, кодинг, нейросети: слова, раньше наводнявшие разве что фантастические романы, сегодня являются неотъемлемой частью нашей жизни. Они создают уникальную картину реальности, диктуя новые законы, в том числе на рынке труда и обучения. Спросите, кем хочет стать ваш ребенок, - и помогите ему стать тем будущим, о котором мы могли только мечтать!

Елена Никитина