Общество

Швейцарский сыр не пропустили в Псковскую область

Псковский Россельхознадзор запретил ввоз 9 тонн швейцарского сыра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка» было выявлено нарушение ветеринарного законодательства при ввозе 9 тонн импортного сыра. Готовая молочная продукция, произведенная предприятием, расположенным в швейцарской коммуне Беромюнстер, следовала в адрес компании, занимающейся оптовой торговлей пищевыми продуктами, зарегистрированной в Москве.

Инспектор управления выявил нарушение положения о едином порядке осуществления ветеринарного контроля (надзора) на таможенной границе ЕАЭС и на таможенной территории ЕАЭС, Единых ветеринарных требований, предъявляемых к товарам, подлежащим ветеринарному контролю, утвержденных решением комиссии Таможенного союза № 317. В ветеринарном сертификате страны-импортера отсутствовала информация о месте и дате выдачи документа.

Ввоз 9 тонн швейцарского сыра на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен, оформлен акт о возврате груза на сопредельную территорию.