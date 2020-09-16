Общество

Дополнительные стимулы предусмотрели для профсоюзных активистов в Псковской области

15 сентября состоялось заседание Совета СОП Псковский облсовпроф. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного профсоюза.

Коллегиальный орган рассмотрел ряд важных вопросов, касающихся профсоюзной деятельности в Псковской области:

о подтверждении полномочий членов президиума и Совета Псковского облсовпрофа;

о делегировании в состав Генерального совета ФНПР представителя Псковского облсовпрофа Игоря Иванова;

о заключении соглашения о сотрудничестве в сфере туризма между облсовпрофом и региональным комитетом по туризму.

Одним из итогов заседания Совета стало принятие изменений в положение «О стимулировании профсоюзных активистов Псковской области». В нормативно-правовой акт были включены дополнительные стимулы в виде экскурсий для членов профсоюзов, реализуемых совместно Псковским облсовпрофом и УО «Соцтурпроф» для поощрения членов профсоюзов Псковской области, а также в виде профсоюзных путевок по программе «Семинары для членов профсоюзов Псковской области».

Отметим, что все цены по профсоюзным путевкам, несмотря на уровень инфляции, экономический кризис из-за пандемии коронавируса, остались на прежнем уровне.

«Данные решения стали итогом работы сплоченной команды. Все решения по вопросам заседания Совета были приняты единогласно, что свидетельствует о качественной проработке проблем», – отметил председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов.

Также на заседании Совета были анонсированы запланированные мероприятия СОП Псковский облсовпроф на октябрь: