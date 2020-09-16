Общество

Благоустройство двух зон отдыха закончится в Пскове к середине октября

Согласно муниципальному контракту работы по благоустройству сквера им. 60-летия Октября в Пскове должны быть закончены до 15 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ со ссылкой на управление строительства и капитального ремонта администрации города. Сумма контракта - 17,3 млн рублей.

Также к этой дате планируется завершить работы по благоустройству парка между Спасо-Преображенским Мирожским монастырем и Красноармейской набережной. Сумма контракта - 17, 8 млн рублей.

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Кроме того, на эту же дату запланировано окончание работ по устройству физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории лицея «Развитие». Сумма контракта составила 10 млн рублей.