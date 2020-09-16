Общество

«Точки роста» появятся до конца года в четырех школах Псковского района

«Точки роста» появятся в текущем году в четырех школах Псковского района. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Федорова сегодня, 17 сентября, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Так, новое оборудование поступит в Тямшанскую, Стремуткинскую, Моглинскую и Середкинскую школы. В прошлом году «Точка роста» открылась в Писковской школе.

«Радует, что дети в сельских школах могут получать качественное образование. Оборудование, которое поступило в рамках данного проекта, впечатляет. Дети могут отработать на тренажере необходимые навыки», - отметила Наталья Федорова.

Кроме того, она добавила, что в рамках проекта «Самбо в школу» две школы района - Верхолинская и Середкинская - получили борцовские ковры.