Общество

Депутат областного Собрания Ульяна Михайлова родила пятого ребенка

Депутат Псковского областного Собрания, экс-председатель облсовпрофа Ульяна Михайлова родила пятого ребенка. Событием она поделилась в соцсети «ВКонтакте».

«Мои уважаемые медики! Умные, сильные, профессиональные! Спасибо вам за легкие роды и за чувство счастья. Я всегда была на позициях о вашей уникальности. Ведь хорошего юриста или экономиста можно воспитать и образовать за 4 года, а вот на подготовку хорошего медицинского работника необходимо 10 лет вложений самого специалиста и государства. Нам повезло... 5-ый раз рожаю в псковском роддоме и каждый раз восхищаюсь вашей выдержкой, четкостью, слаженностью. Низкий вам всем поклон от меня и моей семьи!» - написала Ульяна Михайлова.