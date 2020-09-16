32 удовольствия: что не так с псковскими стоматологами

Конечно, к стоматологу лучше не попадать - в том смысле, что изначально можно зубы поберечь: соблюдать рекомендации специалистов, чаще менять зубную щетку, правильно питаться и вести здоровый образ жизни.
Но если все же вам не повезло - поздравляем, вам придется пройти увлекательнейший квест, в котором вы станете уверенным пользователем ПК, приобретете активную жизненную позицию и проработаете массу важных навыков: дозваниваться, договариваться и планировать. И вот когда вы станете аксакалом во всех этих затеях - номерок ваш. Зуб даем!
Фото: olgagromova.com
В идеале записаться к стоматологу любой пскович может, не выходя из дома, аж четырьмя способами. Сейчас, на фоне ожидаемой второй волны коронавируса эти возможности весьма актуальны, в отличие от старой дедовской стратегии «отстоять очередь в регистратуру с 5 утра» (хотя и действовала она безотказно, особенно если прийти заблаговременно, до 5 утра, и желательно с палаткой). К слову, запись на первичный плановый прием через регистратуру в полном объеме возобновится после официального снятия ограничительных мероприятий.
- Через Единый медицинский портал Псковской области по оказанию государственных услуг «К врачу» на сайте по адресу: k-vrachu.pskov.ru. Вам надо будет пройти необходимую процедуру регистрации. Согласно регламенту работы сайта запись на прием ко всем специалистам, включая стоматолога, доступна круглосуточно.
- Через МФЦ по телефону +7 (8112) 29-90-03.
- Через инфомат-киоск, установленный в холле учреждения.
- По номеру телефона регистратуры взрослого (+7 (8112) 66-89-90) и +7 (8112) 29-03-29) и детского отделения (+7 (8112) 53-60-12) для записи в «Лист ожидания».
При формировании электронного расписания приема специалистов медицинские организации Псковской области действуют в рамках приказа государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации № 688 от 31.10.2012 «Об утверждении Порядка работы государственных учреждений здравоохранения Псковской области в проекте "Электронная регистратура"», согласно которому на период 14 дней выделяется не менее 10% талонов для самостоятельной записи пациентов через удаленные средства записи (сайт k-vrachu.pskov.ru, информационные киоски). Квота номеров для удаленной самозаписи в учреждении увеличена до 50%, срок ожидания не превышает 14 календарных дней.
Другая половина первичных номеров для предварительной записи - для пациентов, записанных в «Лист ожидания», до введения ограничительных мер их приглашал для планового приема посредством телефонной связи регистратор.
Количество первичных номеров на каждый день соответствует количеству врачей, осуществляющих плановый прием.
Казалось бы, все предельно просто и удобно. Однако псковичи жалуются, причем с завидной регулярностью. Основная часть обращений связана с жалобами на невозможность записаться к стоматологу через МФЦ из-за перегруженности номера, а также некорректной информации по свободным номерам к врачу на Портале государственных услуг Российской Федерации (gosuslugi.ru).
Как сообщили нам в комитете по здравоохранению, в настоящее время ведутся технические работы по интеграции медицинских программ для решения вопроса некорректного отображения информации по свободным номерам к врачу. Кроме того, «для удобства жителей и минимизации жалоб учреждение ввело такой способ записи как «Лист ожидания» через телефоны регистратуры, куда проще дозвониться, что позволяет записаться к стоматологу без задержек», - делятся лайфхаками в комитете по здравоохранению Псковской области.
Мы все же попытались записаться к стоматологу (ортопеду) через сайт Госуслуг - как-никак, в век информационных технологий живем. Успешно расправились с этапом «Редактирование человека» и застряли.
В перечне доступных для записи специалистов - только терапевт, хирург, дерматолог и акушер-гинеколог. Нет в МО нашего прикрепления (ГБУЗ «Псковская городская поликлиника») такого врача, как стоматолог. Ну, мы в принципе, и сами это знали. Отжимаем галочку про прикрепление - и получаем «обратку»: добро пожаловать в поликлинику по месту жительства, где стоматологов нет. Возможно, это намек: зубы можно и у акушера-гинеколога подлечить?.. Или сразу - к хирургу, чего кота за хвост тянуть?
Ладно, попробуем верный, по мнению комитета, способ. «К ортопеду мы записываем по пятницам, звоните с трех до четырех. Только звоните долго, - просит меня регистратор в областной стоматологии. - Многие думают, что мы звонки не принимаем, а на самом деле стоит трубку положить - как тут же снова телефон звонит. Поэтому и не дозвониться».
Дожидаемся заветной пятницы и сажаем на телефон маму-пенсионерку. Радостная, она перезванивает в 15.30: «Записали!» И рассказывает: набирала номер безостановочно, все время занято было, но через полчаса, наконец-то, удалось прорваться через шквал других звонков. Идти на прием - через полторы недели. А радости - как будто завтра.
Как сообщили нам в комитете по здравоохранению, «в настоящее время срок ожидания плановой стоматологической помощи взрослого населения составляет около 6-7 календарных дней, срок ожидания плановой стоматологической для детей составляет 14 календарных дней, что соответствует Территориальной Программе государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи».
Пытаясь записаться на прием к стоматологу по телефону, мы услышали от регистратора сетования на то, что летом врачи были в отпусках - мол, из-за этого псковичам сложно было прорваться в городские стоматологии.
Но ведь в любой организации планируют летние отпуска заранее, причем так, чтобы от этого не пострадала работа. Может, дело не в отпусках, а в отсутствии кадров? Задаем вопрос комитету и выясняем: действительно, «обеспеченность учреждения кадрами составляет 81%, что, конечно, недостаточно для полной доступности стоматологической помощи».
Как отмечают чиновники, администрация учреждения постоянно подает сведения о свободных вакансиях в Центр занятости населения, на сайт учреждения и на сайты поиска работы. Даются целевые направления для обучения в вузах, в ординатуре. В настоящее время по целевому направлению обучается 1 человек.
Заходим на сайт областной стоматологии. Раздел «Вакансии» пуст. То ли никто не требуется, то ли данные не обновлялись, и нужен этот сайт клинике сто лет в обед.
На странице городской стоматологии все оптимистичнее: не только перечень вакансий имеется, но даже зарплаты указаны. По сведениям на 1 сентября этого года, учреждение нуждается во враче-стоматологе (специальность: «стоматология общей практики»), занятость - постоянная, 2-сменная с одной рабочей субботой в месяц (рабочий день - 6 часов 20 минут), зарплата - 35633 рубля. Требуются и детские стоматологи на тех же условиях. При этом врачам готовы предоставить служебное жилье или компенсировать найм (при наличии права). Та же история - с медсестрами. Работать, правда, ей придется больше - 7 часов 25 минут при зарплате 25750 рублей.
На врачей и медсестер распространяется право на получение региональных выплат: при первом трудоустройстве в медицинские организации Псковской области, заключая трудовой договор на неопределенный срок с объемом работы не менее 1,00 ставки и отработкой в данной медицинской организации не менее двух лет, они единовременно получают 300000 рублей (специалисты с высшим медицинским образованием в возрасте до 50 лет) или 50000 рублей (специалисты со средним медицинским образованием в возрасте до 45 лет).
Кроме того, как сообщили в комитете по здравоохранению, администрация учреждения прилагает все усилия, чтобы совершенствовать материально-техническую базу организации, что делает более привлекательным труд медицинского персонала. Рабочие места оснащены современным техническим оборудованием и материалом. В учреждении существует наработанный опыт наставничества и обучения специалистов, что привлекает выпускников медицинских вузов.
Однако в государственные стоматологические клиники Пскова почему-то никто из медиков не бежит. А те, кто уже работает, дополнительно подрабатывают в частных кабинетах.
Три года назад во время заседания президентского Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам Владимир Путин призвал избавить поликлиники от очередей и хамства и добиться того, чтобы люди могли попадать на прием к врачу без нервов.
В псковских стоматологиях этот призыв пока работает только с пациентами по острой боли: они могут получить стоматологическую помощь в привычном режиме - по графику работы учреждения, в порядке очереди, без предварительной записи.
Елена Никитина