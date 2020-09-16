Общество

32 удовольствия: что не так с псковскими стоматологами

Конечно, к стоматологу лучше не попадать - в том смысле, что изначально можно зубы поберечь: соблюдать рекомендации специалистов, чаще менять зубную щетку, правильно питаться и вести здоровый образ жизни.

Но если все же вам не повезло - поздравляем, вам придется пройти увлекательнейший квест, в котором вы станете уверенным пользователем ПК, приобретете активную жизненную позицию и проработаете массу важных навыков: дозваниваться, договариваться и планировать. И вот когда вы станете аксакалом во всех этих затеях - номерок ваш. Зуб даем!

Фото: olgagromova.com

Идеальный порядок

В идеале записаться к стоматологу любой пскович может, не выходя из дома, аж четырьмя способами. Сейчас, на фоне ожидаемой второй волны коронавируса эти возможности весьма актуальны, в отличие от старой дедовской стратегии «отстоять очередь в регистратуру с 5 утра» (хотя и действовала она безотказно, особенно если прийти заблаговременно, до 5 утра, и желательно с палаткой). К слову, запись на первичный плановый прием через регистратуру в полном объеме возобновится после официального снятия ограничительных мероприятий.

Итак, вот они, палочки-выручалочки любого человека страдающего зубной болью:

- Через Единый медицинский портал Псковской области по оказанию государственных услуг «К врачу» на сайте по адресу: k-vrachu.pskov.ru. Вам надо будет пройти необходимую процедуру регистрации. Согласно регламенту работы сайта запись на прием ко всем специалистам, включая стоматолога, доступна круглосуточно.

- Через МФЦ по телефону +7 (8112) 29-90-03.

- Через инфомат-киоск, установленный в холле учреждения.

- По номеру телефона регистратуры взрослого (+7 (8112) 66-89-90) и +7 (8112) 29-03-29) и детского отделения (+7 (8112) 53-60-12) для записи в «Лист ожидания».

При формировании электронного расписания приема специалистов медицинские организации Псковской области действуют в рамках приказа государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации № 688 от 31.10.2012 «Об утверждении Порядка работы государственных учреждений здравоохранения Псковской области в проекте "Электронная регистратура"», согласно которому на период 14 дней выделяется не менее 10% талонов для самостоятельной записи пациентов через удаленные средства записи (сайт k-vrachu.pskov.ru, информационные киоски). Квота номеров для удаленной самозаписи в учреждении увеличена до 50%, срок ожидания не превышает 14 календарных дней.

Другая половина первичных номеров для предварительной записи - для пациентов, записанных в «Лист ожидания», до введения ограничительных мер их приглашал для планового приема посредством телефонной связи регистратор.

Количество первичных номеров на каждый день соответствует количеству врачей, осуществляющих плановый прием.

Звоните - и обрящете

Казалось бы, все предельно просто и удобно. Однако псковичи жалуются, причем с завидной регулярностью. Основная часть обращений связана с жалобами на невозможность записаться к стоматологу через МФЦ из-за перегруженности номера, а также некорректной информации по свободным номерам к врачу на Портале государственных услуг Российской Федерации (gosuslugi.ru).

Как сообщили нам в комитете по здравоохранению, в настоящее время ведутся технические работы по интеграции медицинских программ для решения вопроса некорректного отображения информации по свободным номерам к врачу. Кроме того, «для удобства жителей и минимизации жалоб учреждение ввело такой способ записи как «Лист ожидания» через телефоны регистратуры, куда проще дозвониться, что позволяет записаться к стоматологу без задержек», - делятся лайфхаками в комитете по здравоохранению Псковской области.

Мы все же попытались записаться к стоматологу (ортопеду) через сайт Госуслуг - как-никак, в век информационных технологий живем. Успешно расправились с этапом «Редактирование человека» и застряли.

В перечне доступных для записи специалистов - только терапевт, хирург, дерматолог и акушер-гинеколог. Нет в МО нашего прикрепления (ГБУЗ «Псковская городская поликлиника») такого врача, как стоматолог. Ну, мы в принципе, и сами это знали. Отжимаем галочку про прикрепление - и получаем «обратку»: добро пожаловать в поликлинику по месту жительства, где стоматологов нет. Возможно, это намек: зубы можно и у акушера-гинеколога подлечить?.. Или сразу - к хирургу, чего кота за хвост тянуть?

Ладно, попробуем верный, по мнению комитета, способ. «К ортопеду мы записываем по пятницам, звоните с трех до четырех. Только звоните долго, - просит меня регистратор в областной стоматологии. - Многие думают, что мы звонки не принимаем, а на самом деле стоит трубку положить - как тут же снова телефон звонит. Поэтому и не дозвониться».

Дожидаемся заветной пятницы и сажаем на телефон маму-пенсионерку. Радостная, она перезванивает в 15.30: «Записали!» И рассказывает: набирала номер безостановочно, все время занято было, но через полчаса, наконец-то, удалось прорваться через шквал других звонков. Идти на прием - через полторы недели. А радости - как будто завтра.

Как сообщили нам в комитете по здравоохранению, «в настоящее время срок ожидания плановой стоматологической помощи взрослого населения составляет около 6-7 календарных дней, срок ожидания плановой стоматологической для детей составляет 14 календарных дней, что соответствует Территориальной Программе государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи».

Свободная касса

Пытаясь записаться на прием к стоматологу по телефону, мы услышали от регистратора сетования на то, что летом врачи были в отпусках - мол, из-за этого псковичам сложно было прорваться в городские стоматологии.

Но ведь в любой организации планируют летние отпуска заранее, причем так, чтобы от этого не пострадала работа. Может, дело не в отпусках, а в отсутствии кадров? Задаем вопрос комитету и выясняем: действительно, «обеспеченность учреждения кадрами составляет 81%, что, конечно, недостаточно для полной доступности стоматологической помощи».

Как отмечают чиновники, администрация учреждения постоянно подает сведения о свободных вакансиях в Центр занятости населения, на сайт учреждения и на сайты поиска работы. Даются целевые направления для обучения в вузах, в ординатуре. В настоящее время по целевому направлению обучается 1 человек.

Заходим на сайт областной стоматологии. Раздел «Вакансии» пуст. То ли никто не требуется, то ли данные не обновлялись, и нужен этот сайт клинике сто лет в обед.

На странице городской стоматологии все оптимистичнее: не только перечень вакансий имеется, но даже зарплаты указаны. По сведениям на 1 сентября этого года, учреждение нуждается во враче-стоматологе (специальность: «стоматология общей практики»), занятость - постоянная, 2-сменная с одной рабочей субботой в месяц (рабочий день - 6 часов 20 минут), зарплата - 35633 рубля. Требуются и детские стоматологи на тех же условиях. При этом врачам готовы предоставить служебное жилье или компенсировать найм (при наличии права). Та же история - с медсестрами. Работать, правда, ей придется больше - 7 часов 25 минут при зарплате 25750 рублей.

На врачей и медсестер распространяется право на получение региональных выплат: при первом трудоустройстве в медицинские организации Псковской области, заключая трудовой договор на неопределенный срок с объемом работы не менее 1,00 ставки и отработкой в данной медицинской организации не менее двух лет, они единовременно получают 300000 рублей (специалисты с высшим медицинским образованием в возрасте до 50 лет) или 50000 рублей (специалисты со средним медицинским образованием в возрасте до 45 лет).

Кроме того, как сообщили в комитете по здравоохранению, администрация учреждения прилагает все усилия, чтобы совершенствовать материально-техническую базу организации, что делает более привлекательным труд медицинского персонала. Рабочие места оснащены современным техническим оборудованием и материалом. В учреждении существует наработанный опыт наставничества и обучения специалистов, что привлекает выпускников медицинских вузов.

Однако в государственные стоматологические клиники Пскова почему-то никто из медиков не бежит. А те, кто уже работает, дополнительно подрабатывают в частных кабинетах.

Три года назад во время заседания президентского Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам Владимир Путин призвал избавить поликлиники от очередей и хамства и добиться того, чтобы люди могли попадать на прием к врачу без нервов.

В псковских стоматологиях этот призыв пока работает только с пациентами по острой боли: они могут получить стоматологическую помощь в привычном режиме - по графику работы учреждения, в порядке очереди, без предварительной записи.

Елена Никитина