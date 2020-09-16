Общество

Родители псковских школьников могут принять участие в опросе по оценке питания

Родители псковских школьников могут принять участие в опросе по оценке питания. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении «Единой России».

Анкеты оценки питания школьника для родителей разработал партпроект «Народный контроль». Их могут заполнить родители школьников во всех муниципалитетах области.

В анкетах сформулированы вопросы о качестве и организации питания в образовательных учреждениях. Родители могут ответить на них, поговорив со своими детьми.

Анкеты распространяются среди участников проекта «Родительская экспертиза», который действует на протяжении последних лет в рамках партпроекта «Крепкая семья» в городском отделении партии. В этом году «Родительская экспертиза» расширила свою деятельность, охватив все муниципалитеты, таким образом, в анкетировании могут принять участие все желающие родители школьников Псковской области.

Присоединиться к мониторингу организации горячего питания школьников можно двумя способами:

- заполнить анкету в онлайн-варианте https://clck.ru/QsNea

- скачать и распечатать бланк из официального сообщества регионального отделения «Единой России» в соцсети ВКонтакте, заполнить его, отсканировать и отправить по электронной почте 60mik19@mail.ru.

Жители областного центра также могут передать заполненные анкеты в городское отделение партии «Единая Россия» по адресу: г. Псков, ул. Гоголя, 9.

«Поскольку доступ в школы для родителей ограничен в связи с мерами по коронавирусу, мы решили таким бесконтактным способом провести мониторинг горячего питания детей. Все поступившие к нам анкеты будут обработаны, проанализированы, информация по выявленным замечаниям будет направлена в компетентные органы для проведения проверок и принятия соответствующих мер реагирования», - пояснил исполнительный секретарь городского отделения партии Дмитрий Яковлев.

Анкетирование продлится в течение недели.