Как мы помогаем иммунитету в период коронавируса?

Коронавирус стал частью нашей жизни. Мы защищаем себя с помощью специальных средств: масок, перчаток, санитайзеров. Стараемся придерживаться социального дистанцирования, вести здоровый образ жизни, укреплять иммунитет. И чувствуем себя так спокойнее. А знают ли жители Пскова, что качество воды так же влияет на иммунитет, как и качество еды, воздуха?
Свое экспертное мнение по этому поводу высказала врач-терапевт И. Семенихина. По ее словам, если человек пьет чистую воду, он помогает своему организму. «Все наши биохимические реакции происходят именно в водной среде. Если вы в достаточном количестве пьете чистую воду, вы помогает своему организму. Усиливаете иммунитет, повышаете защитные функции, способность противостоять вирусам. Ускоряете метаболические процессы, омолаживаетесь, укрепляете легкие и бронхи. Улучшаете состояние кожи, внутренних органов, желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата. Вода очищает организм, выводит из него погибшие клетки. Но это все только при условии, что ваша вода качественная. При длительном использовании плохой воды воздействие на организм становится негативным. Более того, загрязненная вода может передавать диарею, холеру, дизентерию, брюшной тиф, полиомиелит», - пояснила доктор.
Она также добавила, что кипяченая вода «не заражает, но в плане оздоровления она совершенно бесполезна, в ней нет ничего, что бы понравилось организму».
Фото: трубы после нескольких лет эксплуатации
По его словам, загрязненная вода снижает защитные функции организма. Низкое содержание йода и фтора приводит к заболеваниям щитовидной железы. Жесткая вода вызывает отложение солей, желчнокаменную и мочекаменную болезни. Из-за использования хлора на станциях водоочистки в регионе наблюдается рост онкологических заболеваний, заметил санитарный врач.
«Чтобы как-то обеззаразить воду, мы вредим людям еще больше… Получается замкнутый круг», - констатировал он.
Фото: сверху - модуль для фильтра после месяца эксплуатации, снизу - новый модуль
Таким образом, вывод один - фильтр для очистки воды нужен. Вопрос - какой выбрать?
Эксперты проверили на жесткость, содержание железа, нитритов, хлоридов, марганца воду из фильтров популярных в Пскове производителей: Ecosoft, Brita, M-Complex 4, Water Purifier, «Аквафор», «Гейзер», «Барьер». По результатам проверки, лучшие показатели качества воды оказались у фильтров «Аквафор». Второе место разделили между собой устройства «Гейзер» и «Ecosoft» , третье — «Барьер».
Следует помнить, что качественная вода помогает укрепить иммунитет и здоровье!