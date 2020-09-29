Общество

Как мы помогаем иммунитету в период коронавируса?

Коронавирус стал частью нашей жизни. Мы защищаем себя с помощью специальных средств: масок, перчаток, санитайзеров. Стараемся придерживаться социального дистанцирования, вести здоровый образ жизни, укреплять иммунитет. И чувствуем себя так спокойнее. А знают ли жители Пскова, что качество воды так же влияет на иммунитет, как и качество еды, воздуха?

Местная водопроводная вода негативно влияет на здоровье, утверждает жительница Пскова. «В период эпидемии здоровье нужно укреплять, потому сын настоял, чтобы я сдала анализы. В результате обнаружили проблемы с щитовидной железой, почками. А ведь я всю жизнь вела здоровый образ жизни, не переедала, следила за весом. Но все равно время от времени чувствовала себя плохо. Думала, что частые недомогания — это из-за возраста. На приеме семейный врач спросил, какую воду я использую для питья и приготовления пищи. Оказалось, многие мои проблемы — именно из-за плохой воды. По совету доктора, установила фильтр для воды. И уже через два месяца мои анализы стали намного лучше. Самочувствие тоже — и это вселяет оптимизм», - поделилась своим опытом пенсионерка.

Свое экспертное мнение по этому поводу высказала врач-терапевт И. Семенихина. По ее словам, если человек пьет чистую воду, он помогает своему организму. «Все наши биохимические реакции происходят именно в водной среде. Если вы в достаточном количестве пьете чистую воду, вы помогает своему организму. Усиливаете иммунитет, повышаете защитные функции, способность противостоять вирусам. Ускоряете метаболические процессы, омолаживаетесь, укрепляете легкие и бронхи. Улучшаете состояние кожи, внутренних органов, желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата. Вода очищает организм, выводит из него погибшие клетки. Но это все только при условии, что ваша вода качественная. При длительном использовании плохой воды воздействие на организм становится негативным. Более того, загрязненная вода может передавать диарею, холеру, дизентерию, брюшной тиф, полиомиелит», - пояснила доктор.

Она также добавила, что кипяченая вода «не заражает, но в плане оздоровления она совершенно бесполезна, в ней нет ничего, что бы понравилось организму».

«Многие используют воду из автоматов, которые стоят во дворах. Да, экспертиза показала, что там хорошая вода, но нужно учитывать присутствие человеческого фактора. Чтобы вода была чистой, резервуары периодически нужно мыть. А кто их моет? Кто-то покупает бутилированную воду, полагаясь на то что за такую цену качество воды будет соответствующим. Мое мнение - оптимальный вариант — пить воду из собственного фильтра, установленного на кухне. Такая вода всегда под рукой. Это и бюджетно, и максимально полезно для организма», - рекомендовала врач.

Качество воды в Пскове прокомментировал также санитарный врач Н. Звягин: «Нашу водопроводную воду нужно обязательно фильтровать, одного кипячения недостаточно. И вот почему. Главные проблемы: старые трубы, вредные примеси и плохая работа очистных сооружений. Проходя по километровым каналам, очищенная и хлорированная вода набирается всякой гадости. Во время паводков псковские очистные сооружения не справляются со своей работой. Вода приобретает неприятный запах, вкус, цвет. Как все мы знаем, вода поступает к нам из рек Великой и Ловати, которые питаются за счет болотистых почв. Смена сезонов еще больше ухудшает качество воды: добавляет ей мутности, снижает рН, меняет цветность, окисляемость. Вода становится жесткой из-за веществ, которые в ней не растворяются. Псковская вода характеризуется превышением предельно допустимой концентрации по железу, марганцу, цинку и меди в 3-5 раз. Из-за ограничительных мероприятий по профилактике коронавируса происходит застой в водопроводных сетях. Добавьте сюда сброс неочищенных сточных вод промышленными и сельскохозяйственными предприятиями, ЖКХ. Неудивительно, что пятая часть проб воды из-под крана в регионе не отвечает санитарным нормам».

Фото: трубы после нескольких лет эксплуатации

По его словам, загрязненная вода снижает защитные функции организма. Низкое содержание йода и фтора приводит к заболеваниям щитовидной железы. Жесткая вода вызывает отложение солей, желчнокаменную и мочекаменную болезни. Из-за использования хлора на станциях водоочистки в регионе наблюдается рост онкологических заболеваний, заметил санитарный врач.

«Чтобы как-то обеззаразить воду, мы вредим людям еще больше… Получается замкнутый круг», - констатировал он.

Фото: сверху - модуль для фильтра после месяца эксплуатации, снизу - новый модуль

Таким образом, вывод один - фильтр для очистки воды нужен. Вопрос - какой выбрать?

Эксперты проверили на жесткость, содержание железа, нитритов, хлоридов, марганца воду из фильтров популярных в Пскове производителей: Ecosoft, Brita, M-Complex 4, Water Purifier, «Аквафор», «Гейзер», «Барьер». По результатам проверки, лучшие показатели качества воды оказались у фильтров «Аквафор». Второе место разделили между собой устройства «Гейзер» и «Ecosoft» , третье — «Барьер».

Следует помнить, что качественная вода помогает укрепить иммунитет и здоровье!