Общество

На отпугивание ворон с крыши Дома правительства потратят 42 млн рублей

Правительство собирается выделить 42,6 млн рублей на истребление ворон на кровле Дома правительства России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета.

В документе говорится, что на организацию работ по контролю за птицами на крыше здания будет направлено по 21,3 млн рублей в 2021 и 2022 годах.

Председатель новосибирского отделения Союза охраны птиц России Елена Шнайдер заявила, что в случае избрания разумного метода отпугивания ворон это решение будет благоразумным, пишет «Газета.ру».

А сотрудник координационного центра Союза охраны птиц Елена Чернова отметила, что в настоящий момент в столице нет необходимости борьбы с птицами.