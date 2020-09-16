Общество

Россия изменит правила въезда в страну

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства 16 сентября сообщил об изменении правил въезда в страну. Так, родственники россиян получат долгосрочные визы на въезд сроком до года.

«Сегодня упростим порядок оформления обыкновенных частных виз и пребывание на территории России близких родственников наших граждан: супругов, родителей, детей, братьев и сестер, дедушек и бабушек, внуков, которые имеют другое гражданство. (...) Такие родственники смогут оформить долгосрочные частные визы со сроком действия до одного года», — сказал премьер, отметив, что сделать это можно будет на основании простого письменного заявления гражданина РФ, пишут «Известия».

Для этого ряд изменений будет внесен в закон «О порядке выезда из РФ въезда в РФ».