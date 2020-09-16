Общество

Горожане предлагают разбить еще один сквер на ближнем Запсковье

Жители многоквартирного дома по улице Труда, 22 в Пскове вышли с инициативой обустроить зеленую зону позади дома. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ, свои предложения они озвучили во время рабочего выезда главы города Елены Полонской и депутата городской Думы Галины Неваленной на округ №13

Они обратили внимание, что площадка сейчас пустует, а ведь там совсем рядом проходит пятое кольцо Окольного города. Но пока в этом месте не просыхает лужа, в которой плавают утки.

«Можно было бы здесь сделать прекрасное историческое место, продлить туристический маршрут к Варлаамовскому углу», - предложили они. Также они обозначили проблемы соседних домов. А именно - отсутствие опор освещения (хотя, по их словам, была подготовлена заявка на участие в программе «Формирование комфортной городской среды»), расположенный посреди двора гараж, затягивание косметического ремонта подъездов.

В ответ глава муниципалитета заверила горожан, что каждый озвученный во время встречи вопрос берется для дальнейшей работы с управляющей компанией и подразделениями администрации Пскова.