Общество

Жириновский назвал себя жертвой российской медицины

Лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский заявил, что в России «хромает» медицинское образование. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я сам был жертвой. В поликлинику прихожу — три диагноза поставили: порок, ревматизм и еще какой-то. Через полгода прихожу к другому врачу, он говорит: "нет у тебя ничего". Вы издеваетесь вообще? Я 100 таблеток пирамидона выпил. Вы же уже дали мне лекарство, а оно совершенно не лечит», — сказал Жириновский.

Политик также рассказал, что в детстве ему «просто так» вырезали аппендикс, пишет «Газета.ру».

«Я пошутил, а они — на операционный стол. Что, ты не можешь поставить диагноз? Хоть пощупай, есть там воспалительный процесс? Все — на стол и вырезали. Гланды — все», — сказал он.