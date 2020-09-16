Общество

Житель Струг Красных заплатит 150 тысяч рублей за уклонение от обязательных работ

Житель Струг Красных получил штраф за уклонение от обязательных работ, назначенных ему судом в качестве наказания за неуплату штрафа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФССП по Псковской области.

Мужчина часто попадал в поле зрения судебных приставов Стругокрасненского и Плюсского районов. Правонарушения он совершал в части несоблюдения требований административного надзора, а также не раз появлялся в общественных местах в состоянии опьянения. При этом штрафы житель Струг Красных оплачивать не спешил.

Так, за неуплату штрафа за появление в общественном месте в состоянии опьянения мужчина был наказан 40 часами обязательных работ. От отбытия наказания он продолжительное время уклонялся.

Судебный пристав нашел должника и доставил в отделение для составления административного протокола по части 4 статьи 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания».

Суд, рассмотрев административный протокол, назначил должнику еще один штраф в размере 150 тысяч рублей.

«Данный штраф не отменяет мужчине прошлое наказание в виде отбытия обязательных часов. В настоящее время под контролем судебного пристава гражданин приступил к отбытию 40-часового наказания», - уточнили в УФССП.