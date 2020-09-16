Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда в Псковскую область придет непогода

С завтрашнего дня в Псковскую область придет непогода. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила руководитель Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

Прогнозируются дожди и сильный ветер. «Такая непогода будет в Псковской области два дня. С 20 сентября в регион вернется вариант "бабьего лета", но оно будет уже не таким теплым, как сейчас, но солнечным», - рассказала Тала Нещадимова.

Ночные температуры будут в интервалах от +5 до +10 градусов С, максимальные дневные температуры - до +15 градусов С, но основной фон - от +12 до +13 градусов С.

Ветер будет западных направлений, от юго-западного до северо-западного, слабый.

«Такая солнечная погода должна продержаться, предварительно, до конца сентября», - резюмировала Тала Нещадимова.