Общество

Полмиллиона рублей направят на профилактику коронавируса в школах Пскова

Очередные изменения в бюджет города Пскова на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов обсудили на комитете городской Думы по стратегическому планированию 16 сентября.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, в целом доходы городского бюджета на 2020 год увеличиваются на сумму 137 миллионов 596 тысяч рублей за счет безвозмездных поступлений из областного и федерального бюджетов. Так, по поручению правительства порядка 35 миллионов 612 тысяч рублей выделено общеобразовательным учреждениям города на организацию бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов.

На ремонт улицы Рокоссовского - 32 миллиона 51 тысяча рублей; 65 миллионов 285 тысяч рублей выделено на ремонт улицы Инженерной (от улицы Алтаева до улицы Труда), площади Героев-десантников, улицы Ижорского Батальона (от улицы Леона Поземского до улицы Чудской), улицы Кузнецкой (от площади Победы до площади Героев-десантников).

Помимо этого, 1 миллион 103 тысячи рублей пойдет на приобретение оборудования для детских игровых площадок по предложениям многодетных семей, имеющих 10 и более детей в возрасте до 18 лет. В Центр профилактики дорожно-транспортного травматизма направят 1 миллион рублей на приобретение оборудования для детских площадок.

Глава города Елена Полонская предложила передвинуть нереализованные средства бюджета в размере 500 тысяч рублей на мероприятия по профилактике новой коронавирусной инфекции в учреждениях, подведомственных управлению образования администрации Пскова.

Объем финансирования на 2021 год увеличится на 40 миллионов рублей. Средства предусмотрены на проведение капитального ремонта моста через реку Милевка в створе улицы Гремячей. Финансирование на 2022 год остается без изменений.

Вопрос о внесении изменений в бюджет города Пскова на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов вынесен на очередную 41-ю сессию единогласно, с учетом письма в адрес гордумы и перераспределения денежных средств.