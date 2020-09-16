Общество

Псковская библиотека станет доступнее для людей с инвалидностью

Псковская областная универсальная научная библиотека стала одним из победителей конкурсного отбора на участие в международной программе «INKuLtur – за инклюзию в культуре» среди учреждений культуры.

Отбор проводился в четырех регионах России: Екатеринбург и Свердловская область, Псков и Псковская область, Омск и Омская область, а также Калининград и Калининградская область. В рамках программы выбранные учреждения смогут стать пилотными в своем регионе в области развития инклюзивной среды.

Кроме ПОУНБ победителями конкурса стали Инновационный культурный центр (ИКЦ), Калининградский областной музей янтаря и городской музей «Искусство Омска».

Как сообщили Псковской ленте Новостей, на данном этапе формируется международная группа экспертов, которая проанализирует и оценит учреждения на предмет сильных и слабых сторон, определит меры по развитию инклюзивной и доступной среды и разработает индивидуальный план их реализации. Персонал каждого пилотного учреждения пройдёт курс обучения по обеспечению доступности учреждений и их услуг для людей с инвалидностью.

Добавим, Псковская областная универсальная научная библиотека ведет свою историю с 1833 года. Она хорошо известна не только жителям города Пскова, но и области, и является методическим центром для всей библиотечной сети Псковской области, куда входят 293 библиотеки. Кроме того, с 1 сентября 2020 года здание библиотеки было снова открыто после серьёзной реконструкции, и теперь она стала доступна для маломобильных граждан.

Программа «INKuLtur – за инклюзию в культуре» реализуется немецкой общественной организацией DRAe.V. в партнёрстве с ПРОБО «Общество родителей детей-инвалидов с аутизмом «Я и Ты» и АНО Научно-практическое социально-педагогическое общество «Благое Дело» и при финансовой поддержке Европейского Союза и Министерства иностранных дел ФРГ.