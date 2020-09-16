Общество

Бюджет Пскова в первом полугодии исполнен с профицитом в 16 миллионов рублей

Бюджет Пскова в первом полугодии 2020 года исполнен с профицитом в 16 миллионов рублей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, такие данные были озвучены на состоявшемся 16 сентября комитете по стратегическому планированию и бюджетной политике Псковской городской Думы.

На заседании член комитета заслушали отчет начальника городского финансового управления Тамары Винт об исполнении бюджета Пскова за первое полугодие текущего года.

Согласно отчету, в первом полугодии в бюджет города Пскова поступило 38,4 % от плановых назначений (2 милиардов 272 миллионов рублей). Расходы профинансированы на 2 миллиарда 256 миллионов рублей, что составило 37,2% от плановых назначений.

Превышение доходов над расходами составило 16 миллионов рублей. По сравнению с первым полугодием прошлого года, доходы увеличились на 11,3% или на 230 миллионов 769 тысяч рублей, расходы увеличились на 9,2% или на 190 миллионов 601 тысячу рублей.

Вопрос об исполнении бюджета города Пскова за первое полугодие вынесен на очередную 41-ю сессию, которая состоится 22 сентября.